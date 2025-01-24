Китай готовий з Трампом завершити 'кризу в Україні': Пекін назвав ключ до миру

Китай підтримує ідею Трампа якнайшвидше завершити війну в Україні.

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Китай готовий співпрацювати з Трампом для завершення "української кризи" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви речниці МЗС Китаю:

Китай готовий вести конструктивний з США, щоб завершити "українську кризу"

Пекін вважає, що єдиним шляхом до миру є діалог і переговори

Китай продовжить сприяти мирним перемовинам

Китай вітає наміри адміністрації Дональда Трампа сприяти швидкому завершенню "української кризи" і готовий співпрацювати з США. Проте єдиним реальним шляхом до миру Пекін вважає діалог і переговори. Про це у п'ятницю, 24 січня, заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, пише Укрінформ.

"Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання "української кризи", - сказала Мао Нін, коментуючи заяву Трампа щодо можливості участі Китаю у припиненні війни РФ проти України.

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Вона підкреслила, що Пекін продовжує наполягати на тому, що діалог і переговори є єдиним шляхом до мирного врегулювання війни.

"Китай й надалі сприятиме мирним перемовинам і готовий для цього підтримувати зв’язок з іншими сторонами", - додала речниця МЗС.

Водночас Мао Нін не згадала США конкретно і не коментувала нещодавню розмову між Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном, під час якої, ймовірно, обговорювалися шляхи завершення війни в Україні.

"Стосовно "кризи в Україні", Китай залишатиметься відданим сприянню переговорам про мир", - зазначила Мао Нін.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Китай офіційно зберігає нейтралітет у російсько-українській війні, хоча з її початку надає Росії дипломатичну та економічну підтримку. Пекін значно збільшив торгівлю з РФ, постачаючи їй дефіцитні мікроелектронні компоненти та інші товари, які дозволяють країні-агресорці виготовляти зброю та продовжувати війну.

Експерт з міжнародних відносин Дмитро Єфремов зазначив, що співпраця між Росією та Китаєм значною мірою ґрунтується на їхньому спільному протистоянні зі США. Однак, за його словами, якщо їхні національні інтереси більше не збігатимуться, це може призвести до охолодження відносин між країнами.

Також Китай запропонував кілька "мирних планів", які, однак, не містять практичних кроків, а більше схожі на політичні декларації. Це вказує на те, що Пекін більше зацікавлений у тому, щоб імітувати участь у миротворчих зусиллях, ніж реально використовувати свій вплив на Росію для припинення війни.

Як повідомляв Главред, 17 січня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Трамп назвав розмову "дуже гарною" та сподівається на швидке вирішення багатьох питань.

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Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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