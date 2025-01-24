Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

Анна Ярославська
24 січня 2025, 11:24
133
Кремль, імовірно, схильний розглядати заяву Трампа як позерство перед переговорами і все ще чекає на більш суттєву ініціативу від Вашингтона.
Трамп, Путин
Як у РФ відреагували на ультиматум Трампа / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, Президент Росії

Головні тези:

  • Трамп погрожує РФ новими жорсткими санкціями
  • У Кремлі слова президента США вважають марними
  • У Москві вважають, що можуть витримати ще один рік війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти країни-агресора, якщо Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Однак, як вважають аналітики, погрози американського лідера не вразили Кремль.

Як пише видання The Wall Street Journal, у найближчого оточення диктатора Путіна є підстави вважати погрозу Трампа марною.

відео дня

Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не побачили нічого нового в погрозах президента США запровадити нові санкції проти Росії.

"Ми не бачимо тут якихось особливо нових елементів. Йому [Трампу] подобаються ці методи, принаймні подобалися під час його першого президентства", - сказав Пєсков журналістам 23 січня.

Журналісти нагадують, що Росія вже перебуває під міжнародним санкційним тиском і має обмежений обсяг торгівлі зі США.

"Хоча війна виснажила ресурси і робочу силу країни, Кремль вважає, що успішно протистояв санкціям і що Москва здатна витримати щонайменше ще один рік конфлікту", - ідеться в статті.

За оцінками аналітиків, такі погрози можуть зіграти на руку Москві, надаючи Володимиру Путіну можливість використати будь-яке припинення вогню для закріплення своїх територіальних досягнень і відновлення військових ресурсів.

Скоріше, Кремль схильний розглядати заяву Трампа про Truth Social як позерство перед будь-якими переговорами, а не як частину самих переговорів, і все ще чекає на більш суттєву ініціативу від Вашингтона.

"Ми залишаємося відкритими для діалогу. Президент Путін неодноразово говорив про це", - сказав Пєсков.

WSJ пише, що деякі російські офіційні особи висловили обережний оптимізм після перемоги Трампа на президентських виборах у США в листопаді. Аналітики кажуть, що Путін схилився до саміту з Трампом, на якому два лідери могли б обговорити врегулювання, прийнятне для Москви, усунувши українське керівництво, яке він відкинув як нелегітимне.

Тим часом Київ визнав, що повернення всіх територій, втрачених Росією під час війни, є нереалістичною метою, але він просить гарантій безпеки, які унеможливлять для Росії перегрупування сил після припинення вогню і повторний напад. Росія заявила, що Україна повинна взяти до уваги "нові територіальні реалії", по суті назавжди поступившись землями, які вона втратила в бою.

Аналітики кажуть, що в ширшому контексті багаторічних публічних суперечок між офіційними особами в США, Україні та Росії Путін, найімовірніше, сприйме останнє попередження Трампа як не більше ніж виверт нового президента США, щоб зміцнити свою базу та продемонструвати жорстку позицію, яку він обіцяв щодо супротивників США, зазначають журналісти.

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ
Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Якщо країна-агресор Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.

"США запровадять найсильніші санкції й тарифи проти рф, якщо вона не погодиться завершити війну швидко", - наголосив американський президент.

Але водночас він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Як повідомляв Главред, під час виступу в Давосі Трамп заявив, що США досягнуть домовленості про припинення вогню між Росією та Україною, над мирною угодою вже працюють. За його словами, зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну РФ проти України.

Зазначимо також, що риторика Дональда Трампа щодо Росії стала жорсткішою після його інавгурації. Президент заявив, що Путін "руйнує Росію" та не може бути задоволений результатами війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

11:24Світ
Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

10:50Світ
КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї

КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї

10:50Світ
Реклама

Популярне

Більше
Кілька місяців будете в боргах: що не можна різати 24 січня - прикмети

Кілька місяців будете в боргах: що не можна різати 24 січня - прикмети

Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху?" - причина дивує

Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху?" - причина дивує

Заморозка війни по лінії фронту: Зеленський видав заяву та розкрив умови

Заморозка війни по лінії фронту: Зеленський видав заяву та розкрив умови

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

Останні новини

11:49

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

11:24

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

11:23

Кого не мобілізують з 1 лютого 2025 року: повний перелік категорій

11:19

Китайський гороскоп на завтра 25 січня: Кроликам – розчарування, Козлам – падіння

10:50

Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

Заморозка війни в Україні буде болючою, Трамп налаштований зробити все швидко - КлочокЗаморозка війни в Україні буде болючою, Трамп налаштований зробити все швидко - Клочок
10:50

КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї

10:44

Беремо картоплю і готуємо новий рецепт: деруни за 5 хвилин

10:25

Україну атакували майже 60 дронів: сили ППО збивали "Шахеди" в семи областяхФото

10:24

"Ми україночки": путіністки Успенська та Повалій здивували спільною заявою

Реклама
10:10

Армія РФ прорвалась у Донецькій області: в ISW розкрили невтішну ситуацію на фронті

09:58

Старша донька Ольги Сумської отримала роботу в Москві - деталі

09:42

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну: Трамп зробив гучну заяву

09:40

Трамп хоче створити найсильнішу армію у світі: чи реалізує плани президент СШАВідео

09:01

Wellboy публічно підтримав співака-росіянина - деталі скандалу

08:28

Армія РФ просунулася в районі "українського плацдарму" на Курщині: деталі від ISW

08:08

"Не ангел": Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні

08:00

Як поставити крапку у війні з Росією так, щоб бої ніколи не відновилисяПогляд

06:48

Вибухи на Київщині: РФ атакувала дронами, є жертви та постраждаліФотоВідео

06:10

Нафтові біди Росії: що чекає на ПутінаПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 25 січня: Овнам - несподіваний подарунок, Левам - успіх

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти морквину

05:00

Яке сьогодні свято 24 січня 2025 року: як не накликати біду на свою родину

04:33

Гороскоп на лютий 2025 року для Овнів: натхнення, зміни та коханняВідео

03:50

Що таке "незабавки": лише одиниці зможуть правильно пояснити словоВідео

03:08

Більшість робить помилку: названо найкращий час для пиття кави вранці

02:30

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

02:10

Росія у вогні: Москва і чотири області - під потужною атакою дронів

02:00

Розлучення чи вимушена пауза: Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram

01:30

90-річна зірка "бондіани" перестала з'являтися на публіці - що сталося

01:30

Не у 2025 році: полковник сказав, коли почнуться мирні переговори

00:57

Єрмак: пропонуємо зафіксувати ціну в $30 за барель російської нафти

23 січня, четвер
23:55

У Польщі хочуть відібрати виплати у непрацюючих українців

23:42

"Золоте століття США": Клочок розповів, що стоїть за обіцянками ТрампаВідео

23:16

Батько Яніса Тімми розкрив деталі сімейних скандалів через Анну Сєдокову

22:58

ЗМІ: Україна завершує розробку реформи для добровільного призову 18-25-річних

22:31

США зупинять міжнародну підтримку на 90 днів: що буде з допомогою Україні

22:27

Україна не в списку: онука Софії Ротару назвала улюблені країни

22:14

NYT розкрив втрати ЗСУ на фронті: співвідношення один до двох

22:14

"Я не можу вийти заміж": Камалія приголомшила публічним зізнанням

22:04

Погані новини для Путіна та нова позиція Трампа: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:48

США створюють для ЗСУ потужну ракето-бомбу: в ЗМІ розповіли про секретну розробку

21:13

Буде свіжим до трьох місяців: що потрібно додати до молока в холодильнику

21:09

Алла Пугачова остаточно зреклася російських родичів - деталі

21:07

Обстріли посилилися: на Куп'янщині розширили зону примусової евакуації

21:06

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

20:47

Зниження мобілізаційного віку: в МЗС зізнались, чи висунув Трамп вимогу Україні

20:40

"Іншого сценарію немає": в РНБО назвали головні цілі Путіна в 2025 році

20:26

Коронна страва вразить просто наповал: як легко зробити в'ялене м'ясо вдома

20:08

Росія, позбавлена доходів із продажу нафти, перестане воювати - Клочок

19:30

Сніг, дощ та потепління до +11: якою буде погода у регіонах найближчим часом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти