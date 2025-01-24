Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

Кремль, імовірно, схильний розглядати заяву Трампа як позерство перед переговорами і все ще чекає на більш суттєву ініціативу від Вашингтона.

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Як у РФ відреагували на ультиматум Трампа / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, Президент Росії

Головні тези:

Трамп погрожує РФ новими жорсткими санкціями

У Кремлі слова президента США вважають марними

У Москві вважають, що можуть витримати ще один рік війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти країни-агресора, якщо Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Однак, як вважають аналітики, погрози американського лідера не вразили Кремль.

Як пише видання The Wall Street Journal, у найближчого оточення диктатора Путіна є підстави вважати погрозу Трампа марною.

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Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не побачили нічого нового в погрозах президента США запровадити нові санкції проти Росії.

"Ми не бачимо тут якихось особливо нових елементів. Йому [Трампу] подобаються ці методи, принаймні подобалися під час його першого президентства", - сказав Пєсков журналістам 23 січня.

Журналісти нагадують, що Росія вже перебуває під міжнародним санкційним тиском і має обмежений обсяг торгівлі зі США.

"Хоча війна виснажила ресурси і робочу силу країни, Кремль вважає, що успішно протистояв санкціям і що Москва здатна витримати щонайменше ще один рік конфлікту", - ідеться в статті.

За оцінками аналітиків, такі погрози можуть зіграти на руку Москві, надаючи Володимиру Путіну можливість використати будь-яке припинення вогню для закріплення своїх територіальних досягнень і відновлення військових ресурсів.

Скоріше, Кремль схильний розглядати заяву Трампа про Truth Social як позерство перед будь-якими переговорами, а не як частину самих переговорів, і все ще чекає на більш суттєву ініціативу від Вашингтона.

"Ми залишаємося відкритими для діалогу. Президент Путін неодноразово говорив про це", - сказав Пєсков.

WSJ пише, що деякі російські офіційні особи висловили обережний оптимізм після перемоги Трампа на президентських виборах у США в листопаді. Аналітики кажуть, що Путін схилився до саміту з Трампом, на якому два лідери могли б обговорити врегулювання, прийнятне для Москви, усунувши українське керівництво, яке він відкинув як нелегітимне.

Тим часом Київ визнав, що повернення всіх територій, втрачених Росією під час війни, є нереалістичною метою, але він просить гарантій безпеки, які унеможливлять для Росії перегрупування сил після припинення вогню і повторний напад. Росія заявила, що Україна повинна взяти до уваги "нові територіальні реалії", по суті назавжди поступившись землями, які вона втратила в бою.

Аналітики кажуть, що в ширшому контексті багаторічних публічних суперечок між офіційними особами в США, Україні та Росії Путін, найімовірніше, сприйме останнє попередження Трампа як не більше ніж виверт нового президента США, щоб зміцнити свою базу та продемонструвати жорстку позицію, яку він обіцяв щодо супротивників США, зазначають журналісти.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Якщо країна-агресор Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.

"США запровадять найсильніші санкції й тарифи проти рф, якщо вона не погодиться завершити війну швидко", - наголосив американський президент.

Але водночас він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Як повідомляв Главред, під час виступу в Давосі Трамп заявив, що США досягнуть домовленості про припинення вогню між Росією та Україною, над мирною угодою вже працюють. За його словами, зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну РФ проти України.

Зазначимо також, що риторика Дональда Трампа щодо Росії стала жорсткішою після його інавгурації. Президент заявив, що Путін "руйнує Росію" та не може бути задоволений результатами війни.

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