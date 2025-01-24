Трамп відправив Путіну тривожний сигнал: у Кремлі панікують через рішення США

Трамп може навіть використати 330 млрд доларів заморожених російських державних активів.

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Трамп видав рішення для Кремля / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

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Трамп змушує Путіна негайно припинити війну в Україні

Чи діятиме Трамп на випередження із переговорами

Головний редактор The Telegraph Френсіс Дірнлі повідомив, що президент США Дональд Трамп закликав Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні, заявивши, що інакше "буде тільки гірше".

Журналіст The Telegraph вказує на те, що Трамп зробив Путіну дуже чіткий сигнал, він пригрозив новими санкціями, якщо російський диктатор не погодиться на мирну угоду. Це значний відхід від обережної позиції адміністрації Байдена щодо санкцій проти Росії.

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"Наразі ходять чутки, що Трамп може навіть використати 330 млрд доларів заморожених російських державних активів, погрожуючи передати їх Києву для купівлі американської зброї - крок, що спирається на інстинкти Трампа, пов'язані з укладанням угод. Військова допомога також може збільшитися, особливо якщо він змінить наратив так, щоб Москва, а не Київ, стала перешкодою на шляху до миру", - вважає Дірнлі.

Однак наразі питання полягає в тому, чи діятиме Трамп на випередження, чи вичікуватиме, як розгортатимуться його переговори з Путіним.

"Тепер, коли починається каденція Трампа, Кремль починає відчувати смак отрути. Трамп не є людиною, яка стає на бік тих, хто програв, і, що важливо, він вважає Москву невдахою та переможеною", - додав Дірнлі.

Гучні передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів. Пєсков заявив, що Росія виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зауважують в Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп попередив, якщо країна-агресорка Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи. Але в той же час він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти країни-агресора, якщо Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Однак, як вважають аналітики, погрози американського лідера не вразили Кремль.

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