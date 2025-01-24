Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп відправив Путіну тривожний сигнал: у Кремлі панікують через рішення США

Юлія Закрепа
24 січня 2025, 17:40оновлено 24 січня, 18:26
107
Трамп може навіть використати 330 млрд доларів заморожених російських державних активів.
Трамп відправив Путіну тривожний сигнал: у Кремлі панікують через рішення США
Трамп видав рішення для Кремля / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Головне із матеріалу:

  • Трамп змушує Путіна негайно припинити війну в Україні
  • Чи діятиме Трамп на випередження із переговорами

Головний редактор The Telegraph Френсіс Дірнлі повідомив, що президент США Дональд Трамп закликав Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні, заявивши, що інакше "буде тільки гірше".

Журналіст The Telegraph вказує на те, що Трамп зробив Путіну дуже чіткий сигнал, він пригрозив новими санкціями, якщо російський диктатор не погодиться на мирну угоду. Це значний відхід від обережної позиції адміністрації Байдена щодо санкцій проти Росії.

відео дня

"Наразі ходять чутки, що Трамп може навіть використати 330 млрд доларів заморожених російських державних активів, погрожуючи передати їх Києву для купівлі американської зброї - крок, що спирається на інстинкти Трампа, пов'язані з укладанням угод. Військова допомога також може збільшитися, особливо якщо він змінить наратив так, щоб Москва, а не Київ, стала перешкодою на шляху до миру", - вважає Дірнлі.

Однак наразі питання полягає в тому, чи діятиме Трамп на випередження, чи вичікуватиме, як розгортатимуться його переговори з Путіним.

"Тепер, коли починається каденція Трампа, Кремль починає відчувати смак отрути. Трамп не є людиною, яка стає на бік тих, хто програв, і, що важливо, він вважає Москву невдахою та переможеною", - додав Дірнлі.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Гучні передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів. Пєсков заявив, що Росія виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зауважують в Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп попередив, якщо країна-агресорка Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи. Але в той же час він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти країни-агресора, якщо Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Однак, як вважають аналітики, погрози американського лідера не вразили Кремль.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Дональд Трамп мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Переведення в піхоту техніків ВПС і ППО: у Генштабі зробили важливу заяву

Переведення в піхоту техніків ВПС і ППО: у Генштабі зробили важливу заяву

18:13Україна
Китай готовий з Трампом завершити "кризу в Україні": Пекін назвав ключ до миру

Китай готовий з Трампом завершити "кризу в Україні": Пекін назвав ключ до миру

17:33Світ
Путін заявив, що Росія готова до переговорів про завершення війни - деталі

Путін заявив, що Росія готова до переговорів про завершення війни - деталі

17:19Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 25 січня: Овнам - несподіваний подарунок, Левам - успіх

Гороскоп на завтра 25 січня: Овнам - несподіваний подарунок, Левам - успіх

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

"Сиди тихенько": український співак поплатився за критику втікача Винника

"Сиди тихенько": український співак поплатився за критику втікача Винника

Останні новини

18:52

Уже далеко за 100 гривень: ціни на популярний овоч сягнули апогею

18:34

Долар пішов в круте піке: яким буде курс валют 27 січня

18:33

Мурат Налчаджиоглу крутить роман із легендарною українською співачкою - хто вона

18:22

Чи потрібно зливати першу воду під час варіння м'яса: багато хто допускає помилку

18:16

Їхала на день народження: спливли нові подробиці загибелі Анни Жук

У перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - КуликУ перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - Кулик
18:13

Переведення в піхоту техніків ВПС і ППО: у Генштабі зробили важливу заяву

18:01

Під окупантами "горить земля": ЗСУ мають успіхи на важливому напрямку - аналітик

17:40

Трамп відправив Путіну тривожний сигнал: у Кремлі панікують через рішення США

17:37

Для чого експерти радять заморожувати зубну пасту: корисний лайфхак

Реклама
17:33

Китай готовий з Трампом завершити "кризу в Україні": Пекін назвав ключ до миру

17:31

Буде грандіозне шоу: Нацвідбір Євробачення виходить на новий рівень

17:26

Астропрогноз на вихідні: що не рекомендується робити 25 та 26 січня

17:22

Удари по авіабазах ядерних ракетоносців РФ: з'явився несподіваний сценарій

17:19

Путін заявив, що Росія готова до переговорів про завершення війни - деталі

17:15

Наступ РФ застопорився: чому Покровський напрямок не по зубам ворогу

17:04

У зрадниці Лоліти зривається тур по РФ - що відбувається

16:49

Драматичний український мінісеріал "Якщо кохаєш – скажи" уже доступний на Київстар ТБ новини компанії

16:41

Росія вкрала в Штатів важливий проект ракети: Трамп виступив з гучною заявою

16:37

Велика небезпека: Трамп може запустити процес переговорів, але є нюанс - Кулик

16:17

"Повна фігня": в МЗС України різко відповіли РФ на забаганку щодо НАТО

Реклама
16:15

Копійчаний засіб вимиє вікна без розводів за 30 секунд: і це не оцет

16:09

В Україну повернули тіла 757 загиблих військових із 5 напрямків фронту

16:03

Під захист "парасольки": НАТО розглядає два варіанта гарантій безпеки - FP

15:51

"Не можу повірити": відомі блогери чутливо відреагували на загибель Анни Жук

15:46

"Еліти змусять Путіна заморозити війну": Кулик назвав важелі тиску Трампа на РФ

15:25

Кремль буде змушений вступити в переговори: експерт назвав умову

15:19

Військові КНДР закінчуються: розвідка розкрила проблеми ворога на Курщині

15:09

Кольорові наклейки на бананах: що вони можуть "розповісти" про фрукт

14:45

Зниження віку мобілізації в Україні до 18 років: експерт оцінив вимогу США

14:20

В обхід по Дніпропетровщині: ворог може реалізувати небезпечний сценарій - Ступак

14:19

Ціни полетіли вверх: в Україні популярний овоч коштуватиме в рази більше

14:19

Зірки ближче, ніж будь-коли: телеканал ТЕТ запускає новий сезон проєкту "Ближче до зірок"

14:13

Прорив армії РФ до Дніпропетровщини: Цехоцький зробив неочікуваний прогноз

14:09

Навіщо водії провітрюють салон авто навіть взимку: причину знають не всі

13:46

Машина повністю розбита: відома блогерка загинула у страшній ДТПВідео

13:44

У РФ назвали умову завершення війни в Україні та висунули нахабний ультиматум

13:36

Де захований орел: знайти птаха за 5 секунд зможуть одиниці

13:31

Наглядова рада продовжила контракт з директором Агенції оборонних закупівель на рік

13:12

В Україні вдарить +15 градусів: синоптикиня назвала дату потепління

13:07

Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів: до чого готується РФ

Реклама
13:02

Літак з українськими полоненими був не один: нові деталі катастрофи Іл-76

12:56

Відомий блогер здивував зізнанням про проблеми з алкоголем і наркотиками

12:47

Одні з найбільших в Росії: Генштаб підтвердив прильоти по Рязані й Брянську

12:43

Орбан висунув Києву умову для продовження санкцій проти РФ: чого хоче Угорщина

12:39

Загроза оточення на сході: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

12:23

Наслідки не мають меж: з РФ на Україну сунула екокатастрофа - де вже забруднено

12:18

Окупанти спалюють своїх: як змінилась ситуація біля Часового Яру - Снєгирьов

12:10

Аномальне тепло накриє Україну: коли будуть рекордно високі для зими температури

11:59

"Сиди тихенько": український співак поплатився за критику втікача Винника

11:50

РФ намагається прорвати оборону ЗСУ під Куп'янськом: ситуація загострюється

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти