США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну: Трамп зробив гучну заяву

Трамп закликає Путіна укласти мирну угоду і попереджає, що в інакшому разі Росії доведеться зіткнутися з більшим економічним тиском.

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США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну швидко/ колаж: Главред, фото: скрін, сайт Кремля

Коротко:

Трамп заявив, що США введуть проти РФ найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну швидко

Проте він зазначив, що це небажаний для нього розвиток подій

Якщо країна-агресорка Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.

"США введуть найсильніші санкції і тарифи проти рф, якщо вона не погодиться завершити війну швидко", – наголосив американський президент.

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Але в той же час він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

"Але я не хотів би робити цього. Я люблю росіян, вони чудові люди", — заявив він.

Також Трамп вкотре повторив свою тезу про те, що якби він був президентом США у 2022 році, війна країни-агресорки Росії проти України не почалася б. За словами Трампа, Україна була метою російського диктатора Володимира Путіна весь цей час, "але він не нападав чотири роки".

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Як зазначав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" в інтерв’ю Главреду, "у РФ серйозні проблеми" – позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп. Валерій Клочок пояснив, які кроки щодо України може здійснити Трамп найближчим часом і як він може вплинути на країну-агресорку Росію.

Також повідомлялося, що Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні. Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні. Президент США заявив, що Зеленський не повинен був допускати війну з Росією.

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