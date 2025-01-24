США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну: Трамп зробив гучну заяву

Коротко:
- Трамп заявив, що США введуть проти РФ найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну швидко
- Проте він зазначив, що це небажаний для нього розвиток подій
Якщо країна-агресорка Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.
"США введуть найсильніші санкції і тарифи проти рф, якщо вона не погодиться завершити війну швидко", – наголосив американський президент.
Але в той же час він зазначив, що це небажаний розвиток подій.
"Але я не хотів би робити цього. Я люблю росіян, вони чудові люди", — заявив він.
Також Трамп вкотре повторив свою тезу про те, що якби він був президентом США у 2022 році, війна країни-агресорки Росії проти України не почалася б. За словами Трампа, Україна була метою російського диктатора Володимира Путіна весь цей час, "але він не нападав чотири роки".
Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини
Як зазначав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" в інтерв’ю Главреду, "у РФ серйозні проблеми" – позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп. Валерій Клочок пояснив, які кроки щодо України може здійснити Трамп найближчим часом і як він може вплинути на країну-агресорку Росію.
Також повідомлялося, що Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні. Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту для завершення війни в Україні.
Нагадаємо, Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні. Президент США заявив, що Зеленський не повинен був допускати війну з Росією.
Читайте також:
- Єрмак: пропонуємо зафіксувати ціну в $30 за барель російської нафти
- Росія у вогні: Москва і чотири області - під потужною атакою дронів
- Вибухи на Київщині: РФ атакувала дронами, є жертви та постраждалі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред