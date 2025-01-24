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Велика небезпека: Трамп може запустити процес переговорів, але є нюанс - Кулик

Анна Косик
24 січня 2025, 16:37
162
Заяви Трампа щодо тиску на РФ заради припинення вогню в Україні звучать досить потужно, однак на практиці в президента США немає відповідних повноважень.
Велика небезпека: Трамп може запустити процес переговорів, але є нюанс - Кулик
Трамп може розпочати переговорний процес між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube

Що сказав Кулик:

  • Трамп не ставив ультиматумів Путіну
  • Для Путіна економічний тиск США не має настільки важливого значення
  • У США є більше інструментів тиску на Україну, ніж на РФ

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить високі мита та накладе додаткові санкції на товари з РФ, якщо країна-агресорка Росія не погодиться припиняти війну в Україні.

Багато хто цю заяву сприйняв як ультиматум кремлівському диктатору Володимиру Путіну, хоча насправді - це просто меседж. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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"Трамп закликає до переговорів і припинення війни, тому що в цій війні знищуються люди. Він вважає це божевіллям і в той же час Трамп говорить про те, що любить російський народ і шанує Росію. Хоча ми розуміємо, що саме сучасна Росія як держава і як те, що її сприймають як цивілізацію, несе пряму відповідальність за геноцидальну війну проти України. Тому це не з категорії ультиматумів", - пояснив він.

Велика небезпека: Трамп може запустити процес переговорів, але є нюанс - Кулик
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

При цьому Кулик вважає, що Трамп помилився у своїй заяві, адже Путін не мислить економічними категоріями, вигодою та недооцінює екзистенційний чинник цієї війни.

"Тому коли він використовує термін "ми застосуємо весь арсенал економічного тиску", він не розуміє, що це не має великого значення для Путіна", - додав він.

Крім цього Трамп обіцяє ввести ембарго для РФ. Однак якщо дивитися на ситуацію тверезо, стає зрозуміло, що без консенсусу інтересів партнерів США реалізувати це президенту Штатів не вдасться.

Також за такого сценарію Трамп буде зобов'язаний переконати Китай не лише не втручатися, але й сприяти санкціям та примусу Путіна. А відповідних інструментів для цього у Трампа немає.

Тобто очевидно, що Трамп не отримає належної підтримки для повноцінного і дієвого економічного тиску на РФ. Звичайно, він може перейти до етапу посилення військової допомоги Україні та активнішої політичної підтримки заборон РФ, однак для цього потрібен час.

"Трамп заявив про 100 днів для вирішення цього питання. Як на мене, ми можемо протягом цих 100 днів лише увійти до переговорного процесу. Але переговори не рівнозначні припинення війни. Ми можемо вести переговори та продовжувати воювати", - наголосив Кулик.

До того ж американський президент може виставити початок переговорів як проміжне досягнення і чекати, поки обидві сторони конфлікту будуть готові піти на компроміс. В цій ситуації в США буде більше інструментів тиску на Київ, ніж на Москву, що становитиме небезпеку для українського політичного керівництва. В такому випадку українцям доведеться підготувати власний план дій.

Тиск Трампа на Росію - останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що у випадку, якщо країна-агресорка Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи.
Після цього, як писав Главред, у відповідь на заяву президента США офіційна Москва в обличчі Пєскова заявила, що не побачила "нічого нового" у словах Дональда Трампа.

Згодом стало відомо, що за оцінками аналітиків, такі погрози Трампа можуть зіграти на руку Москві, надаючи Володимиру Путіну можливість використати будь-яке припинення вогню для закріплення своїх територіальних досягнень і відновлення військових ресурсів.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Віталій Кулик Трамп новини мирні переговори з Росією
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