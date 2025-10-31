Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

Анна Косик
31 жовтня 2025, 08:27
366
Стратегія РФ із застосування великої кількості живої сили може зазнати краху через нову тактику України.
путин, дронщик, удар по РФ
Україна б'є по Росії і поза фронтом / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншоти

Головне:

  • Армія РФ чисельно переважає ЗСУ
  • Росіяни прагнуть за рахунок живої сили просунутися на фронті
  • Україна паралельно з обороною наносить удари по Росії

На фронті в Україні станом на сьогодні армія країни-агресорки Росії чисельно переважає ЗСУ. Про це, як пише Atlantic Council, заявив редактор служби UkraineAlert Пітер Дікінсон.

Він вважає, що кількісна перевага РФ в людських ресурсах з часом зростатиме і далі і таким чином Росія просуватиметься на фронті, але повільно. Бо навіть більша кількість живої сили досі не дозволила армії РФ досягти значних проривів.

відео дня

Де тривають найзапекліші бої

Дікінсон зазначив, що найінтенсивніше армія РФ та ЗСУ б'ються за Донецьку область. Окупанти понад усе прагнуть захопити місто Покровськ. Якщо командуванню РФ вдасться це зробити, багато хто розцінить окупацію міста, як виправдання стратегії Кремля, яка полягала в тому, щоб здобувати перемогу за рахунок великої кількості живої сили.

Україна знайшла 'лазівку', яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ
Покровськ / Інфографіка: Главред

Як Україна протистоїть тиску з боку РФ

Хоча українська армія виснажена і менша, у неї все ще є шанс змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Українські війська залишаються в оборонній позиції, а командування ЗСУ готове при потребі зберегти життя поступитися територіями.

При цьому, ЗСУ шукають можливості для максимізації втрат противника. Українські військові завдають армії РФ нищівних втрат на фронті та, водночас, посилюють удари вглиб Росії, що погіршує стан економіки РФ. Саме це і може примусити Путіна діяти дипломатично.

Які результати дають удари вглиб Росії

Як писав Главред, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна кардинально оновила підхід до ведення війни. Глибокі удари по території Росії вже приносять помітні результати.

Перша мета ударів - суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів бюджету РФ. Друга - цілеспрямовані атаки на оборонну промисловість та компанії, що виробляють зброю і техніку для армії.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що європейський мирний план для України, ініційований Фінляндією, передбачає 12 пунктів, які об’єднані у дві фази: "припинення вогню" та "переговори".

Раніше стало відомо, що енергетична війна може змусити країну-агресора Росію та Україну сісти за стіл перемовин швидше, ніж будь-яка дипломатія. З настанням зими окупанти продовжать бойові дії, але інтенсивність знизиться через погіршення погодних умов.

Напередодні повідомлялося, що у США останнім часом найгучніше заявляли про готовність стати посередником у переговорах України та країни-агресорки Росії. Однак несподівано ще одна країна виявила готовність прийняти у себе мирні переговори. Мова йде про Сербію.

Інші новини:

Про джерело: Atlantic Council

Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Член Асоціації Атлантичного договору. Має десять регіональних відділень. Вважається організацією близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Покровськ мирні переговори Удари вглиб РФ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:27Війна
Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на Москву

Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на Москву

08:10Погляди
ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

07:48Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Китайський гороскоп на сьогодні 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Китайський гороскоп на сьогодні 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

Останні новини

08:49

"Припиніть": Леся Нікітюк здивувала заявою про свого коханого

08:41

Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''

08:27

Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:10

Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на МосквуПогляд

07:48

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

Коли Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиКоли Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
07:06

Ніч вибухів у РФ: дрони атакували цінні об'єкти в Орлі, Володимирі і Ярославлі

06:11

Гороскоп на листопад 2025 для Стрільців: місяць великих рішень і нових дорігВідео

06:10

Навіщо Росія веде злочинну війнуПогляд

06:00

Путініст Преснякова розкрив таємницю розлученого сина - деталі

Реклама
05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках ведучого новин за 63 секунди

05:05

"Його мозок руйнувався": дружина Вілліса розповіла про першу ознаку хвороби

04:30

Доля пошле особливу людину: які знаки зодіаку почують важливе зізнання

04:03

З чого насправді роблять жувальні гумки - що приховують виробникиВідео

03:34

Астрономи засікли загадкове тіло поруч із Землею: чи є загроза для людства

01:53

Ситуація загострюється: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

01:33

Чим і як підживити троянди на зиму: найкращі добрива та натуральні засобиВідео

01:30

18-річний син Падалко і Соболєва підписав контракт із ЗСУ - де служить Михайло

01:05

Не їли три дні й пішки подолали 16 км: подружжя дивом врятувалося з пекла у ТорськомуВідео

00:49

Штраф за лобове скло: що в авто може привернути увагу поліції

00:30

Велике повернення: 62-річний Квентін Тарантіно з'явиться на екранах

Реклама
30 жовтня, четвер
23:56

США вперше за 33 роки випробують ядерну зброю - віцепрезидент США розкрив мету

23:42

Краще не придумаєш: як зробити добриво з картопляного лушпинняВідео

23:32

Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

23:10

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибутокВідео

23:10

"Це було серйозніше": фронтвумен Go_A після поцілунку з дівчиною зробила зізнанняВідео

22:44

Як оживити вазони взимку: садівниця показала копійчаний "коктейль" з аптечкиВідео

22:41

Яку клему потрібно першою знімати з акумулятора - названо правильний порядок

22:18

Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо

22:00

Даша Астаф'єва без церемоній відповіла на запитання "Коли заміж?"

21:46

Попов потролив донеччан після перемоги Динамо – відповідь не забарилася

21:26

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

21:15

Слово "холостяк" має інше значення - як правильно називати неодружених чоловіківВідео

21:09

Гарбуз може приховувати токсичний секрет - про що попередили вчені

20:53

Покровськ під тиском: нардеп зробив невтішний прогноз

20:41

Улюблені тако за абсолютно новим рецептом: начинка просто топВідео

20:34

Про втрату кольору можна забути: секрет прання, який врятує чорні джинсиВідео

20:29

Як не можна обрізати виноград: помилки, через які втрачають урожай

20:04

Чому смартфон Xiaomi швидко розряджається: просте вирішення проблеми

19:55

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

19:50

Путін може оголосити завершення війни - названо дві умови та можливі терміни

Реклама
19:39

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

19:28

Складна головоломка на IQ: тільки щасливчики знайдуть заховану літеру "О"

19:10

Переговори Трампа та Сі: чому Україна відкладена на потімПогляд

19:04

Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

18:36

У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

18:29

Штраф 7 тисяч євро: чому в Німеччині карають за TikTok та авто під будинкомВідео

18:17

Впоратись зможе не кожен: задача з ПДР на проїзд кругового перехрестяВідео

18:00

Медведєв почав лякати Бельгію "зброєю Судного дня" - "головному хулігану РФ" відповіли

17:29

В Україні офіційно продовжили мобілізацію та воєнний стан - на який строк

17:24

Щоб не накликати біду: священник сказав, чи можна спати ногами до дверейВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти