Україна знайшла 'лазівку', яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

Стратегія РФ із застосування великої кількості живої сили може зазнати краху через нову тактику України.

https://glavred.net/war/ukraina-nashla-lazeyku-kotoraya-zastavit-putina-sest-za-stol-peregovorov-smi-10711073.html Посилання скопійоване

Україна б'є по Росії і поза фронтом / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншоти

Головне:

Армія РФ чисельно переважає ЗСУ

Росіяни прагнуть за рахунок живої сили просунутися на фронті

Україна паралельно з обороною наносить удари по Росії

На фронті в Україні станом на сьогодні армія країни-агресорки Росії чисельно переважає ЗСУ. Про це, як пише Atlantic Council, заявив редактор служби UkraineAlert Пітер Дікінсон.

Він вважає, що кількісна перевага РФ в людських ресурсах з часом зростатиме і далі і таким чином Росія просуватиметься на фронті, але повільно. Бо навіть більша кількість живої сили досі не дозволила армії РФ досягти значних проривів.

відео дня

Де тривають найзапекліші бої

Дікінсон зазначив, що найінтенсивніше армія РФ та ЗСУ б'ються за Донецьку область. Окупанти понад усе прагнуть захопити місто Покровськ. Якщо командуванню РФ вдасться це зробити, багато хто розцінить окупацію міста, як виправдання стратегії Кремля, яка полягала в тому, щоб здобувати перемогу за рахунок великої кількості живої сили.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Як Україна протистоїть тиску з боку РФ

Хоча українська армія виснажена і менша, у неї все ще є шанс змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Українські війська залишаються в оборонній позиції, а командування ЗСУ готове при потребі зберегти життя поступитися територіями.

При цьому, ЗСУ шукають можливості для максимізації втрат противника. Українські військові завдають армії РФ нищівних втрат на фронті та, водночас, посилюють удари вглиб Росії, що погіршує стан економіки РФ. Саме це і може примусити Путіна діяти дипломатично.

Які результати дають удари вглиб Росії

Як писав Главред, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна кардинально оновила підхід до ведення війни. Глибокі удари по території Росії вже приносять помітні результати.

Перша мета ударів - суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів бюджету РФ. Друга - цілеспрямовані атаки на оборонну промисловість та компанії, що виробляють зброю і техніку для армії.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що європейський мирний план для України, ініційований Фінляндією, передбачає 12 пунктів, які об’єднані у дві фази: "припинення вогню" та "переговори".

Раніше стало відомо, що енергетична війна може змусити країну-агресора Росію та Україну сісти за стіл перемовин швидше, ніж будь-яка дипломатія. З настанням зими окупанти продовжать бойові дії, але інтенсивність знизиться через погіршення погодних умов.

Напередодні повідомлялося, що у США останнім часом найгучніше заявляли про готовність стати посередником у переговорах України та країни-агресорки Росії. Однак несподівано ще одна країна виявила готовність прийняти у себе мирні переговори. Мова йде про Сербію.

Інші новини:

Про джерело: Atlantic Council Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Член Асоціації Атлантичного договору. Має десять регіональних відділень. Вважається організацією близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред