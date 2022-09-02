У Німеччині вимагають розібрати Північний потік-2: 'він був спрямований на ізоляцію України'

У Німеччині просять розібрати газопровід "Північний потік-2" / Reuters

У Німеччині вважають, що газопровід "Північний потік-2" нашкодив країні, тому його необхідно розібрати. Про це заявили представники фракції "Вільних демократів", повідомляє Spiegel.

"Ми вимагаємо демонтувати "Північний потік-2" і якнайшвидше розробити концепцію юридичного, технічного та правового захисту", - йдеться у повідомленні.

Політики зазначили, що від самого початку "Північний потік-2" був геополітичним проектом, який був спрямований на ізоляцію України.

Демократи закликали розширити санкції проти російського керівництва, а також вислати їхніх родичів, у яких є візи і право на проживання в Німеччині.

Що відомо про долю "Північного потоку-2"

За кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікація "Північного потоку-2" повністю блокується на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі. А без сертифікату газопровід не може заробити.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що уряд ФРН розглядає можливість націоналізації ділянки магістралі Північний потік-2, яка йде територією Німеччини. Берлін планує в перспективі прокачувати цими трубами зріджений природний газ.

Нагадаємо, віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубік запропонував ввести до експлуатації газопровід Північний потік-2, запуск якого заморозили через повномасштабний напад Росії на Україну. У відповідь його заяву жорстко розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який попередив Берлін про згубні наслідки в результаті залежності від російського газу.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала газопровід "шматком металу на дні моря".

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