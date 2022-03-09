"Шматок металу на дні моря": у США "поховали" Північний потік-2

Мало шансів на те, що коли-небудь Північний потік-2 відродиться, вважає Вікторія Нуланд.
Амбітний російський газовий проект Північний потік-2 ймовірно ніколи не буде запущений.
Після віроломного вторгнення Росії в Україну в США назвали російський газопровід "мертвим".
"Я думаю, що Північний потік-2 зараз мертвий", - заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.
"Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться", - жорстко охарактеризувала вона газопровід ПП-2.
Нуланд заявила, що у Північного потоку-2 немає надій на майбутнє. Вона також нагадала, що газопровідний проект Кремля став жертвою західних санкцій.
Нагадаємо, раніше в США вирішили ввести повний заборона імпорту нафти і газу з Росії.
Як заявив президент США Джо Байдена, поки США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, щоб зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.