У Німеччині запропонували конфіскувати нерухомість російських олігархів у разі вторгнення в Україну

Александер Ламбсдорф запропонував конфіскувати нерухомість російських олігархів / Колаж УНІАН , twitter.com/Lambsdorff

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Александер Ламбсдорф запропонував в якості санкційного заходу конфіскувати нерухомість російських олігархів у Німеччині, якщо РФ вторгнеться в Україну.

За словами депутата Бундестагу, деякі російські олігархи "мають величезні статки у Німеччині". На його думку, їх потрібно реквізувати, якщо є сумніви у фінансуванні, передає видання DW.

"У разі відсутності у нас впевненості в джерелі коштів, використаних для фінансування нерухомого майна "Х", нам слід реквізувати нерухоме майно "Х", – запропонував Ламбсдорф.

Також він запропонував обмежувати свободу переміщення і заморожування рахунків олігархів з РФ.

На думку Ламбсдорфа, президенту Росії Володимиру Путіну має бути ясно одне - "напад на Україну означатиме кінець відносин з Європою".

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У цьому випадку економічна взаємодія Німеччини та РФ буде зведена до досконалого мінімуму, країну спіткає заборона на певні види діяльності, а рефінансування російських банків стане вкрай складним.

"Економічна ціна (вторгнення в Україну, - ред.) буде такою високою, як ніколи раніше", - резюмував німецький депутат.

Санкції проти Росії

США та Європа перебувають на етапі завершення роботи над розширеним пакетом санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборони доступу РФ до фінансової системи SWIFT. Таку інформацію оприлюднило агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз і НАТО швидко і консолідовано запровадять санкції проти РФ. При цьому заздалегідь зміст санкцій розголошувати не будуть. За його словами, пакет санкцій може виявитися ширшим, ніж вважається.

Посол РФ у Швеції Віктор Татаринцев зробив заяву про те, що Москві "наплювати" на санкції Заходу, які можуть бути запроваджені проти держави у разі військової інтервенції проти України. За його словами, обмеження, мовляв, допомогли Росії стати самодостатньою.

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