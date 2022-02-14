У Німеччині запропонували конфіскувати нерухомість російських олігархів у разі вторгнення в Україну

Президенту Росії Володимиру Путіну має бути ясно одне - "напад на Україну означатиме кінець відносин з Європою", заявив Александер Ламбсдорф.
Заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Александер Ламбсдорф запропонував в якості санкційного заходу конфіскувати нерухомість російських олігархів у Німеччині, якщо РФ вторгнеться в Україну.
За словами депутата Бундестагу, деякі російські олігархи "мають величезні статки у Німеччині". На його думку, їх потрібно реквізувати, якщо є сумніви у фінансуванні, передає видання DW.
"У разі відсутності у нас впевненості в джерелі коштів, використаних для фінансування нерухомого майна "Х", нам слід реквізувати нерухоме майно "Х", – запропонував Ламбсдорф.
Також він запропонував обмежувати свободу переміщення і заморожування рахунків олігархів з РФ.
На думку Ламбсдорфа, президенту Росії Володимиру Путіну має бути ясно одне - "напад на Україну означатиме кінець відносин з Європою".
У цьому випадку економічна взаємодія Німеччини та РФ буде зведена до досконалого мінімуму, країну спіткає заборона на певні види діяльності, а рефінансування російських банків стане вкрай складним.
"Економічна ціна (вторгнення в Україну, - ред.) буде такою високою, як ніколи раніше", - резюмував німецький депутат.
Санкції проти Росії
США та Європа перебувають на етапі завершення роботи над розширеним пакетом санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборони доступу РФ до фінансової системи SWIFT. Таку інформацію оприлюднило агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз і НАТО швидко і консолідовано запровадять санкції проти РФ. При цьому заздалегідь зміст санкцій розголошувати не будуть. За його словами, пакет санкцій може виявитися ширшим, ніж вважається.
Посол РФ у Швеції Віктор Татаринцев зробив заяву про те, що Москві "наплювати" на санкції Заходу, які можуть бути запроваджені проти держави у разі військової інтервенції проти України. За його словами, обмеження, мовляв, допомогли Росії стати самодостатньою.
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