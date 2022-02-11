У США пригрозили РФ візовими санкціями у разі вторгнення в Україну

Венді Шерман розповіла про наслідки для РФ у разі атаки на Україну / Фото Reuters

У разі вторгнення в Україну проти Росії можуть запровадити візові обмеження, заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.

При цьому вона не уточнила, чи планується запроваджувати візові обмеження щодо всіх росіян або лише окремих осіб.

"Я сподіваюся, що президент Путін розуміє [можливі наслідки вторгнення], враховуючи розміщення наших сил на східному фланзі, враховуючи доставлену нами Україні військову допомогу, а також іншими країнами, [враховуючи] санкції, обмеження на експорт і візові обмеження, які будуть задіяні, якщо він зробить невірний вибір", - сказала Шерман в ефірі телеканалу MSNBC.

Заступник держсекретаря США підкреслила, що Штати надзвичайно стурбовані військовою присутністю Росії біля кордонів з Україною і нарощуванням сил у цих регіонах.

читайте такожБайден заявив про світову війну, якщо "РФ і США почнуть стріляти"Шерман також нагадала про спільні з Росією навчання, що проходять в Білорусі Союзна рішучість-2022 (вони стартували в четвер, 10 лютого). Вона назвала навчання "ескалацією, але ніяк не деескалацією".

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За словами заступника держсекретаря, у президента Путіна є вибір: направити війська в Україну або проявити агресію іншим способом, що спричинить "грандіозні" наслідки для Росії, або вибрати шлях дипломатії і забезпечити безпеку Європи і своєї країни.

Санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново запровадити санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

Сполучені Штати Америки можуть запровадити проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес. За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Сполучене Королівство розробило санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну.

Зазначимо, що США пропонували включити відключення від SWIFT у всеосяжний пакет санкцій проти Росії. Однак в самому ЄС немає єдиної позиції, а Німеччина виступає за те, щоби санкції не поширювалися на енергетичний сектор і російські банки, повідомляє видання Bloomberg.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз і НАТО швидко і консолідовано запровадять санкції проти РФ. Обмеження можуть бути ширшими, ніж вважається. При цьому заздалегідь зміст санкцій розголошувати не будуть.

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