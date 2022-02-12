США і ЄС передумали відключати Росію від SWIFT - Reuters / Reuters

США і Європа перебувають на етапі завершення роботи над розширеним пакетом санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборони доступу РФ до фінансової системи SWIFT.

Таку інформацію оприлюднило агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела. Зокрема, три джерела, знайомі з ходом переговорів, заявили, що повна заборона на доступ Росії до системи фінансових операцій SWIFT активно не розглядалася після заперечень з боку європейських країн.

Одне з джерел зазначило, що санкції проти великих російських банків все одно матимуть значний вплив на російський фінансовий сектор й економіку.

"Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які дійсно вдарили б по росіянам, при цьому враховуючи побічний збиток для тих, хто їх вводить, і визнаючи, що санкції сильно вдарять по Європі", - сказало джерело.

Як розповіли три джерела, санкції будуть спрямовані проти російських олігархів, а також включатимуть контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного і збройового секторів.

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За словами американських і європейських чиновників, США і європейські союзники зосередилися на санкціях, введених у разі фізичного вторгнення Росії в Україну. Їм потрібно буде додатково координувати будь-яку відповідь на санкції, крім повного військового вторгнення, наприклад, масштабної кібератаки.

Один з американських чиновників повідомив, що серед російських банків, проти яких будуть введені розширені санкції, можуть бути державні ВТБ і Сбербанк, які є найбільшими фінансовими установами Росії.

Санкції проти Росії

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз вже підготував пакет санкцій проти Росії. Він зазначив, що готовність пакету санкцій проти Росії підтвердив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Країни-учасниці Європейського Союзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, що могло стати одним з елементів санкцій у разі вторгнення в Україну, повідомило видання Bloomberg.

Британський уряд також почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Великобританія розгляне "ядерний" варіант підтримки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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