Загроза вторгнення Росії в Україну: Кулеба заявив, що пакет важких санкцій від ЄС уже готовий

ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.
Євросоюз вже підготував пакет санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Очільник МЗС України у Twitter зазначив, що готовність пакету санкцій проти Росії підтвердив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
"У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну ситуацію безпеки. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.
"Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій", - зазначив Кулеба.
Також відомо, що Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок перед візитом в Україну канцлера ФРН Олафа Шольца.
"Детально обговорили ситуацію безпеки на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту канцлера ФРН Олафа Шольца в Україну в понеділок. Своєчасна можливість обговорити спільні та рішучі дії для протидії загрозам", - написав Кулеба.
Загроза вторгнення Росії в Україну
Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення американського президента до союзників сталося після наради оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.
Водночас радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу заявив, що Росія може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпіади в Пекіні - це може статися до 20 лютого.
11 лютого Україна зажадала від Російської Федерації роз'яснення з приводу військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь у Кремля є 48 годин.
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