Загроза вторгнення Росії в Україну: Кулеба заявив, що пакет важких санкцій від ЄС уже готовий

Кулеба заявив, що пакет важких санкцій від ЄС вже готовий / Reuters

Євросоюз вже підготував пакет санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС України у Twitter зазначив, що готовність пакету санкцій проти Росії підтвердив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну ситуацію безпеки. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.

"Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій", - зазначив Кулеба.

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Також відомо, що Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок перед візитом в Україну канцлера ФРН Олафа Шольца.

"Детально обговорили ситуацію безпеки на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту канцлера ФРН Олафа Шольца в Україну в понеділок. Своєчасна можливість обговорити спільні та рішучі дії для протидії загрозам", - написав Кулеба.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення американського президента до союзників сталося після наради оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Водночас радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу заявив, що Росія може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпіади в Пекіні - це може статися до 20 лютого.

11 лютого Україна зажадала від Російської Федерації роз'яснення з приводу військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь у Кремля є 48 годин.

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