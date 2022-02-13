Санкції "по-барабану": РФ вибухнула заявою про удар Заходу у відповідь на напад на Україну

Санкції позитивно впливають на економіку Росії і сільське господарство - російський посол у Швеції / Колаж Reuters

Посол РФ в Швеції Віктор Татаринцев зробив заяву про те, що Москві "начхати" на санкції Заходу, які можуть бути впроваджені проти держави у разі військової інтервенції проти України. За його словами, обмеження, мовляв, допомогли Росії стати самодостатньою.

У інтерв'ю шведській газеті Aftonbladet він сказав про те, що російській державі "начхати" на всі санкції західного світу. Причому, як стверджує дипломат, такі обмеження нібито позитивно вплинули на розвиток економіки країни.

читайте такожБудапештський меморандум і санкції проти оточення Путіна: Лондон загрожує ударом по РФ через Україну"Вибачте за мову, але нам начхати на всі їхні санкції. У нас вже було так багато санкцій, і в цьому сенсі вони позитивно вплинули на нашу економіку і сільське господарство", - запевняє Татаринцев.

Як сказав посол, санкції проти РФ нібито допомогли країні виробляти свої продукти за західними рецептами, і посприяли збільшенню експорту.

"У нас немає ані італійських, ані швейцарських сирів, але ми навчилися робити такі ж хороші російські сири за італійськими і швейцарськими рецептами. У нових санкціях немає нічого доброго, але й не так погано, як це лунає на Заході", - підкреслив Віктор Татаринцев.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель підтвердив завершення підготовки в ЄС нового пакету серйозних санкцій проти Росії. При цьому Європа докладе зусиль з метою політичної та фінансової підтримки Києва.

Дивіться відео ТСН - у НАТО заявили, що ризик військового вторгнення РФ в Україну зростає

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Журналісти британської газети The Guardian опублікували статтю, в якій йдеться про те, що президент США Байден у розмові з лідерами ЄС та НАТО нібито повідомив про готовність Росії здійснити військове вторгнення в Україну вже найближчим часом. Вказується, що операція може розпочатися з авіаударів.

Штати закликали американських громадян залишити Україну протягом 24-48 годин через ризик військового вторгнення Росії.

Дипломатів США, які не задіяні у вирішенні важливих питань, повернуться до Вашингтона. Велика частина співробітників залишиться в Україні.

12 лютого відбулася телефонна розмова президента США Байдена з главою РФ Путіним. За підсумками дискусії в Білому домі сказали, що американці не знають, чи ухвалили у Москві рішення про військове вторгнення в Україну.

Українська правда з посиланням на свої джерела повідомила, що страхові компанії з 14 лютого призупиняють страховку літаків для польотів над Україною. Причиною називають високі ризики початку військових дій. Внаслідок цього авіакомпанії припинять польоти в авіапросторі України. Однак про закриття повітряного простору української держави не йдеться.

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