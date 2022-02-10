Через кібератаки на Україну: у Сенаті США планують нові санкції проти Росії

У Сенаті США планують нові санкції проти Росії – за кібератаки проти України/ ua.depositphotos.com, Reuters

У Сенаті Сполучених Штатів Америки розглядають можливість ввести нові санкції проти Росії за здійснені на Україну кібератаки.

Крім цього, США може надати додаткову допомогу Києву у сфері кібербезпеки, пише Politico.

Як розповів голова комітету сенату з міжнародних відносин Боб Менендес, санкції за кібератаки є одним із питань, які розглядає Сенат. Крім цього, сенатори обдумують запровадження антиросійських обмежень також через хакерські операції РФ проти України.

Проте поки що залишається незрозумілим, наскільки сильною має бути кібератака, щоб за неї були введені у дію санкції.

Також зазначається, що є плани включити у ширшу угоду про санкції мільйони фінансування, які спрямують на кібердопомогу. Член Сенату з міжнародних відносин республіканець Роб Портман повідомив, що він працює над цим питанням разом із сенатором-демократом Крісом Мерфі.

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Санкції проти Росії

У США заявляли про готовність вести нищівні санкції проти РФ. Адміністрація США готова розглядати пропоновані Конгресом варіанти санкцій проти РФ, в тому числі і ті, які пропонується ввести незалежно від того, як буде розвиватися ситуація на російсько-українському кордоні.

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз і НАТО швидко і консолідовано запровадять санкції проти РФ. При цьому заздалегідь зміст санкцій розголошувати не будуть.

Також повідомлялося, що Євросоюз прийняв рішення розширити санкції проти Росії через окупацію Криму. Повідомляється, що в списки внесуть кількох людей, причетних до організації російських виборів на півострові. До поточного списку внесено 177 осіб та 48 юридичних осіб.

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