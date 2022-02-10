УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Через кібератаки на Україну: у Сенаті США планують нові санкції проти Росії

10 лютого 2022, 08:41

Проте поки що лишається незрозумілим питання, наскільки серйозною повинна бути кібератака, щоб за неї послідувало введення санкцій.

У Сенаті США планують нові санкції проти Росії – за кібератаки проти України/ ua.depositphotos.com, Reuters

У Сенаті Сполучених Штатів Америки розглядають можливість ввести нові санкції проти Росії за здійснені на Україну кібератаки.

Крім цього, США може надати додаткову допомогу Києву у сфері кібербезпеки, пише Politico.

Як розповів голова комітету сенату з міжнародних відносин Боб Менендес, санкції за кібератаки є одним із питань, які розглядає Сенат. Крім цього, сенатори обдумують запровадження антиросійських обмежень також через хакерські операції РФ проти України.

Проте поки що залишається незрозумілим, наскільки сильною має бути кібератака, щоб за неї були введені у дію санкції.

Також зазначається, що є плани включити у ширшу угоду про санкції мільйони фінансування, які спрямують на кібердопомогу. Член Сенату з міжнародних відносин республіканець Роб Портман повідомив, що він працює над цим питанням разом із сенатором-демократом Крісом Мерфі.

Реклама

Санкції проти Росії

У США заявляли про готовність вести нищівні санкції проти РФ. Адміністрація США готова розглядати пропоновані Конгресом варіанти санкцій проти РФ, в тому числі і ті, які пропонується ввести незалежно від того, як буде розвиватися ситуація на російсько-українському кордоні.

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз і НАТО швидко і консолідовано запровадять санкції проти РФ. При цьому заздалегідь зміст санкцій розголошувати не будуть.

Також повідомлялося, що Євросоюз прийняв рішення розширити санкції проти Росії через окупацію Криму. Повідомляється, що в списки внесуть кількох людей, причетних до організації російських виборів на півострові. До поточного списку внесено 177 осіб та 48 юридичних осіб.

Читайте також:

viber
санкції новини США Сенат США санкції проти Росії
Зараз ви переглядаєте новину «Через кібератаки на Україну: у Сенаті США планують нові санкції проти Росії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіЛюбовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любові У моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-хУ моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-х До операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збійДо операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збій Пугачова - село, Доліна - стидоба без освіти: Ірина Понаровська грубо розкритикувала співачокПугачова - село, Доліна - стидоба без освіти: Ірина Понаровська грубо розкритикувала співачок В Україні курс долара обрушився нижче психологічної позначкиВ Україні курс долара обрушився нижче психологічної позначки
09:39

Рибні відходи краще не викидати: як приготувати добриво, від якого квіти будуть у захваті

09:37

Магнітна буря 10, 11 та 12 лютого 2022: графік, вплив і що робитиВідео

09:31

Чому Зеленський вирішив роздати смартфони бабусямПогляд

09:11

Жириновський приховував два тижні, що COVID-інфікований - ЗМІВідео

09:00

Анексія Донбасу: чи піде на це Кремль і які наслідки для України

Реклама
08:42

Зростання хворих на коронавірус в Україні: за добу - понад 41 тис. COVID-випадків

08:41

Через кібератаки на Україну: у Сенаті США планують нові санкції проти РосіїВідео

08:18

"Попруть - будемо вбивати": Ярош різко висловився про можливе вторгнення РФ в Україну

08:04

Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання поблизу кордону України: картаВідео

08:01

Сон з середи на четвер: що означає та чи стане він віщим

07:57

У разі атаки на Україну санкції проти РФ будуть ширшими, але їх розголошувати не стануть - Шольц

07:39

Гороскоп на сьогодні, 10 лютого 2022: Козерогам – небезпека на дорозі, Левам - доленосна зустрічВідео

07:10

Був під дією марихуани: у Запоріжжі чоловік збив на "зебрі" двох дівчаток

07:10

Загроза вторгнення в Україну і удар по РФ: Шольц заявив про плани Заходу щодо нових санкцій

06:43

"Будь-яка російська атака розпалить конфлікт": у Пентагоні підтримали УкраїнуВідео

06:26

Путіну потрібна нейтральна Україна, тому що її легше буде захопитиПогляд

05:55

Як подолати страх висоти: 5 кроків, які допоможуть позбавитися нав'язливої фобії

05:28

Посилення НАТО у Східній Європі та готовність до сценаріїв: у Литві закликали Захід до дій

05:08

Астролог назвав знаки зодіаку, зациклені на своїй зовнішності

04:50

Чи є варіант "збити" тиск без ліків-коментар вчених

Реклама
04:26

Санта Дімопулос блиснула голими грудьми і промежиною в прозорому боді

03:45

Буде пишно цвісти: як приготувати найкраще добриво для герані з одного препарату з аптечкиВідео

03:02

Як зараз виглядає екссолістка гурту Браво - 59-річна співачка Жанна Агузарова

02:30

Як приготувати стимулятор росту рослин своїми руками з алое, меду і яєчних білків

02:23

Як часто потрібно міняти постільну білизну: відповідь експерта

01:22

"І не соромно голяка?": Каменських порвала мережу фото в прозорій білизні

01:03

Чи можна продовжити життя на десяток і більше років - відповідь вчених

01:00

3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутисяВідео

00:51

Прикмети на 10 лютого: що не можна робити в Єфремов день і як не потрапити в бідуВідео

00:32

Названі найнебезпечніші види піци: кому їх краще не їстиВідео

00:26

Заправляти ліжко небезпечно для здоров'я: в чому проблема

00:08

Які речі-вампіри не можна залишати на ліжку, щоб не залучити в будинок біду і смертьВідео

09 лютого, середа
23:54

"Відвернуло від чогось страшнішого": Руслана Писанка не може ходити та чекає на операціюВідео

23:26

Міністр похвалився, що Україна "годує" 400 мільйонів осіб

23:02

"Ракети виявилися дуже старими": Данія відмовилася надати Україні зброю

22:30

Вчені розповіли, як вживання кави може допомогти в боротьбі з небезпечною хворобою

22:30

Без світла та води в туалеті: журналіст "розніс" новий фірмовий поїзд УкрзалізниціВідео

22:23

"Зі мною перестали спілкуватися і знущалися": Рябчук вперше розповів, навіщо розстріляв солдатівВідео

22:13

Зеленський поспілкувався з новою очільницею Європарламенту: про що говорили

21:38

Весняне тепло і +11: в Україну йде різке потепління та новий погодний сюрпризВідео

Реклама
21:30

Є "достатні підстави" для нових санкцій проти Росії - Кулеба

21:25

У моду на 2022 рік увійшла запаморочлива стрижка чоппі боб, що дарує відчуття свободиФото

21:21

Викриття на мільйонному хабарі депутата Київради: стало відомо його ім'яВідео

20:54

Вагітна жінка вбила собі в голову цвях, щоб народити хлопчика і не злити чоловіка

20:53

Ціни на хліб будуть рекордними: українцям назвали нову вартістьВідео

20:51

Дієтолог пояснив, як правильно харчуватися для зміцнення здоров'я

20:45

Поки Росія не почне сипатися, Україна може повернути собі Донбас лише капітуляцієюПогляд

20:44

В Україні суттєво зросли борги за "комуналку" - Держстат

20:25

Неймовірна грошова удача і благополуччя: 4 знаки стануть улюбленцями фортуни в рік ТиграВідео

20:14

Новий скандал: Єгорова знову підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти