'Росія готова': у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

Подоляк заявив, що одним із можливих сценаріїв завершення війни може стати замороження бойових дій без передачі Україною своїх територій.

У Зеленського розкрили сценарій закінчення війни / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Подоляк:

Замороження фронту - один з можливих сценаріїв закінчення війни

Не можна виводити Росію з міжнародної ізоляції

Росія не готова до мирного процесу

Один із можливих варіантів завершення війни — це замороження бойових дій на нинішніх позиціях фронту, при цьому Україна не віддаватиме свої території. Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він зауважив, що звільнити всі окуповані землі лише військовим шляхом може бути нереально, адже для цього потрібне значно масштабніше забезпечення, ніж нині готові надати союзники. Подоляк підкреслив, що далеко не всі партнери України усвідомлюють, що з Росією можна говорити лише з позиції максимальної сили, тоді як вести війну напряму з державою, що має у кілька разів більше ресурсів, украй складно.

"Сценарій замороження війни – можливий, він реалістичний. Це один з можливих сценаріїв. Якщо він почне працювати, то далі треба посилювати економічний, ізоляційний тиск на Росію. Не варто допускати розмов про зупинення санкцій, навпаки слід паралельно тиснути, санкції мають тільки наростати", – наголосив Подоляк.

Подоляк підкреслив необхідність збереження дипломатичної та політичної ізоляції Росії. На його думку, виводити країну-агресора з міжнародної ізоляції чи публічно заявляти про обов’язковість діалогу з Кремлем є хибним кроком.

"Немає сенсу розмовляти з людьми, які не готові до раціональної моделі поведінки. Росія до цього не готова, вона готова до продовження війни", – наголосив Подоляк.

Він зауважив, що сьогодні за Росією стоїть своєрідний альянс. Одні країни напряму допомагають їй у війні (Іран, Північна Корея), інші — суттєво підсилюють її економіку, зокрема Китай.

Водночас існує й союз держав, які підтримують Україну. За словами Подоляка, психологічно українці готові до найжорсткішого опору російській агресії, однак партнери іноді схиляються до компромісів. Йдеться не про передачу українських територій, а про позицію Заходу, де вважають, що з Москвою потрібно вести перемовини.

Подоляк підкреслив, що Україна враховує позицію своїх партнерів, зокрема США, які закликають до дипломатичного врегулювання, однак саме Росія не готова до цього кроку. За його словами, світ може прагнути справедливого завершення війни — цього хоче Європа, США, а також Китай та Індія, але головною перешкодою залишається небажання Москви виходити з війни.

Він зауважив, що подальші спроби вмовляти Кремль лише підштовхуватимуть його до ще більш агресивної поведінки, адже Путін визнає лише силу. Тому необхідні жорсткі санкційні обмеження, повна ізоляція Росії та масштабні удари по її території — ці три чинники, на думку радника, можуть дати результат.

В іншому випадку держава-агресор продовжуватиме нарощувати ресурси на фронті та здійснювати ракетно-дронові атаки по мирному населенню, що нині є головним інструментом війни Кремля.

/ Інфографіка: Главред

Який найімовірніший сценарій закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, найімовірніший розвиток війни Росії проти України, на думку дипломата та колишнього міністра закордонних справ Володимира Огризка, — це заморожування конфлікту на теперішній лінії розмежування. Водночас він переконаний, що з часом Україна зможе відновити свою територіальну цілісність, а російський режим зазнає краху.

Огризко також висловив упевненість, що Україна поверне свої землі швидше, ніж це вдалося Азербайджану.

"Найреалістичніший варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - зазначив Огризко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп і надалі демонструє готовність сприяти встановленню миру між Україною та Росією, попри невизначеність щодо можливих прямих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Він назвав свій підхід поєднанням реалізму зі стриманим оптимізмом, наголосивши, що уважно стежить за тим, як обидві сторони шукають шляхи врегулювання.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Китаю використав зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, щоб створити враження нібито готовності до незначних поступок вимогам США, зазначили аналітики ISW.

На думку геополітичного стратега Марка Броліна, наразі Київ зацікавлений у контрольованому "заморожуванні" війни, адже ні Сполучені Штати, ні європейські країни не готові надати Україні настільки масштабну військову допомогу, яка б дозволила здобути перемогу на фронті.

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

