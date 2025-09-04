Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

Юрій Берендій
4 вересня 2025, 15:16
390
Подоляк заявив, що одним із можливих сценаріїв завершення війни може стати замороження бойових дій без передачі Україною своїх територій.
'Росія готова': у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни
У Зеленського розкрили сценарій закінчення війни / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Подоляк:

  • Замороження фронту - один з можливих сценаріїв закінчення війни
  • Не можна виводити Росію з міжнародної ізоляції
  • Росія не готова до мирного процесу

Один із можливих варіантів завершення війни — це замороження бойових дій на нинішніх позиціях фронту, при цьому Україна не віддаватиме свої території. Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він зауважив, що звільнити всі окуповані землі лише військовим шляхом може бути нереально, адже для цього потрібне значно масштабніше забезпечення, ніж нині готові надати союзники. Подоляк підкреслив, що далеко не всі партнери України усвідомлюють, що з Росією можна говорити лише з позиції максимальної сили, тоді як вести війну напряму з державою, що має у кілька разів більше ресурсів, украй складно.

відео дня

"Сценарій замороження війни – можливий, він реалістичний. Це один з можливих сценаріїв. Якщо він почне працювати, то далі треба посилювати економічний, ізоляційний тиск на Росію. Не варто допускати розмов про зупинення санкцій, навпаки слід паралельно тиснути, санкції мають тільки наростати", – наголосив Подоляк.

Подоляк підкреслив необхідність збереження дипломатичної та політичної ізоляції Росії. На його думку, виводити країну-агресора з міжнародної ізоляції чи публічно заявляти про обов’язковість діалогу з Кремлем є хибним кроком.

"Немає сенсу розмовляти з людьми, які не готові до раціональної моделі поведінки. Росія до цього не готова, вона готова до продовження війни", – наголосив Подоляк.

Він зауважив, що сьогодні за Росією стоїть своєрідний альянс. Одні країни напряму допомагають їй у війні (Іран, Північна Корея), інші — суттєво підсилюють її економіку, зокрема Китай.

Водночас існує й союз держав, які підтримують Україну. За словами Подоляка, психологічно українці готові до найжорсткішого опору російській агресії, однак партнери іноді схиляються до компромісів. Йдеться не про передачу українських територій, а про позицію Заходу, де вважають, що з Москвою потрібно вести перемовини.

Подоляк підкреслив, що Україна враховує позицію своїх партнерів, зокрема США, які закликають до дипломатичного врегулювання, однак саме Росія не готова до цього кроку. За його словами, світ може прагнути справедливого завершення війни — цього хоче Європа, США, а також Китай та Індія, але головною перешкодою залишається небажання Москви виходити з війни.

Він зауважив, що подальші спроби вмовляти Кремль лише підштовхуватимуть його до ще більш агресивної поведінки, адже Путін визнає лише силу. Тому необхідні жорсткі санкційні обмеження, повна ізоляція Росії та масштабні удари по її території — ці три чинники, на думку радника, можуть дати результат.

В іншому випадку держава-агресор продовжуватиме нарощувати ресурси на фронті та здійснювати ракетно-дронові атаки по мирному населенню, що нині є головним інструментом війни Кремля.

санкции
/ Інфографіка: Главред

Який найімовірніший сценарій закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, найімовірніший розвиток війни Росії проти України, на думку дипломата та колишнього міністра закордонних справ Володимира Огризка, — це заморожування конфлікту на теперішній лінії розмежування. Водночас він переконаний, що з часом Україна зможе відновити свою територіальну цілісність, а російський режим зазнає краху.

Огризко також висловив упевненість, що Україна поверне свої землі швидше, ніж це вдалося Азербайджану.

"Найреалістичніший варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - зазначив Огризко.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп і надалі демонструє готовність сприяти встановленню миру між Україною та Росією, попри невизначеність щодо можливих прямих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Він назвав свій підхід поєднанням реалізму зі стриманим оптимізмом, наголосивши, що уважно стежить за тим, як обидві сторони шукають шляхи врегулювання.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Китаю використав зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, щоб створити враження нібито готовності до незначних поступок вимогам США, зазначили аналітики ISW.

На думку геополітичного стратега Марка Броліна, наразі Київ зацікавлений у контрольованому "заморожуванні" війни, адже ні Сполучені Штати, ні європейські країни не готові надати Україні настільки масштабну військову допомогу, яка б дозволила здобути перемогу на фронті.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завдала ракетного удару по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви

РФ завдала ракетного удару по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви

16:34Україна
Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причина

Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причина

16:07Україна
"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

15:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Українська гривна – не гроші: історик розкрив факт, який змінює все

Українська гривна – не гроші: історик розкрив факт, який змінює все

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

16:34

РФ завдала ракетного удару по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви

16:32

Помер відомий італійський дизайнер Джорджіо Армані

16:25

Важливий продукт в Україні продають за "смішною" ціною - що стрімко подешевшало

16:22

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

16:19

Чим загустити сметанний крем: маленький секрет, який врятує всю стравуВідео

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
16:11

"Мене скинули з зоряного п’єдесталу": екстренерка Ірина Сопонару розповіла, чому повернулася в "Лігу Сміху" як гравець

16:07

Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причинаФото

16:05

"Венсдей" 2 сезон: шокуючі смерті в новому сезоні серіалу на Netflix

15:28

800 кг вибухівки дістануть до Москви: ЗМІ про нову українську балістику

Реклама
15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 вересня: Овнам - відкритий шлях, Ракам - не боятися

15:16

"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

15:14

Взуття, яке підійде кожній жінці: модні чоботи на осінь-2025Відео

14:57

Рада повертає кримінальну відповідальність за СВЧ: деталі

14:41

Популярний міф розвіяно: чи можна зекономити паливо на нейтральній передачіВідео

14:22

Україна може підірвати "ямальський хрест": прогноз далекобійних ударів по РФ

14:20

Більше такою не побачимо: Горбунов похвалився архівним знімком Тіни Кароль

13:58

"Путін - губернатор Техасу": Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні

13:54

Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

13:41

Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

13:25

Пам'ятник Григорія Чапкіса змінили: як зараз виглядає могила легенди

Реклама
13:14

"Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів": гучна заява Трампа

12:47

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

12:46

"Він чудовий партнер": Катя Кузнецова зробила зізнання про стосунки з Цимбалюком

12:42

Ходити можна не всюди: українців чекає новий штраф до 51 тисячі

12:41

Улюблене м'ясо українців різко підскочило в ціні: названо причини подорожчання

12:29

1+1 Україна 30 років: як змінилися знаменитості каналу

12:14

"Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці": трейлер фільму "Малевич" новини компанії

12:12

З 8 січня в усіх кінотеатрах країни: 1+1 media розпочала роботу над романтичною комедією "Випробувальний термін"

12:05

Пахне бажанням сподобатися: Вакарчук різко висловився про Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградний Уран усе змінить: чотири знаки зодіаку на порозі переломного моменту

11:53

Гороскоп на завтра 5 вересня: Левам - поїздка, Водоліям - крадіжка

11:53

Чому 5 вересня не можна займатися брудною і важкою працею: яке свято

11:52

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

11:50

Доленосне місячне затемнення 7 вересня 2025 року: хто стане головним щасливчикомВідео

11:48

Багато хто робить фатальну помилку: розкрито хитрий фокус, як правильно зберігати цибулюВідео

10:59

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

10:55

Китайський гороскоп на завтра 5 вересня: Коням - нещастя, Півням - переживання

10:51

Орбан і Фіцо просять ЄС зняти санкції з шести олігархів РФ: деталі

10:45

Впав на коліна: Шоптенко розкрила, який особливий момент розділила з Зеленським

10:26

РФ стягнула десятки тисяч штурмовиків і готує новий наступ - Bloomberg

Реклама
10:19

Потрібно поспішити: які ягідні кущі висаджують у вересні

10:09

"Корейська заморозка з німецьким фіналом": чому Києву вигідніше обміняти землю на мир

10:04

Коли усі чоловіки зможуть виїжджати за кордон: в Зеленського назвали терміни

10:02

"Іноді непростий": дружина Позитива заворожила шанувальників новими знімками

09:20

Бенефіс Сі: як Пекін грає у свою гру без МосквиПогляд

09:16

Загроза блекауту і віялових відключень: прогноз масованих ударів РФ по Україні

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Після важливого рішення про життя Брюса Вілліса: з'явилися новини

08:18

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

08:07

Окупанти повісили триколори на околицях Куп'янська: що насправді відбувається

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти