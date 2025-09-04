Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

Росія через посередництво Нікарагуа намагається легітимізувати свою присутність на Донбасі для обходу санкцій та створення ілюзії міжнародної підтримки.

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі

Про що попереджає Служба зовнішньої розвідки:

Нікарагуа підпише угоду з так званою "ДНР"

Кремль готує "парад дипломатії окупованих регіонів"

Росія намагається закріпити свою присутність на Донбасі через дипломатичну легітимізацію тимчасово захоплених українських територій. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що такі дії здійснюються за посередництвом Нікарагуа.

"Так званий "уряд ДНР" готується до підписання угоди про торговельно-економічну співпрацю з МЗС Нікарагуа. Формально – для "розвитку кооперації між господарчими суб’єктами". Фактично – для закріплення російської присутності на Донбасі через міжнародні канали", - пояснили у СЗРУ.

Підписання відповідного документа заплановане на 24–27 вересня 2025 року під час візиту нікарагуанської делегації до Москви.

За даними СЗРУ, угода є частиною ширшої кампанії Кремля під назвою "парад дипломатії окупованих регіонів", спрямованої на створення ілюзії міжнародної підтримки окупації, пошук шляхів обходу санкцій та посилення впливу Росії в Центральній Америці.

Нікарагуа вже зробила крок у цьому напрямі, оголосивши 31 липня 2025 року про визнання входження Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ, що є прямим порушенням міжнародного права, зокрема принципу невизнання анексій і резолюцій Генасамблеї ООН.

"Крим, Севастополь, а також тимчасово окуповані території Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя – є і залишаються частиною Української держави. Будь-які "угоди" з псевдоустановами на цих територіях – юридично нікчемні", - заявили у розвідці.

У СЗРУ також попередили, що участь Нікарагуа в таких процесах може мати наслідки. Зокрема, організації та посадовці, які сприяють легалізації окупації, ризикують потрапити під міжнародні санкції.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська компанія Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі презентувала дві нові балістичні ракети — FP-7 та FP-9, а також проєкти систем протиповітряної оборони.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що одним із можливих сценаріїв завершення війни може стати замороження бойових дій на поточних лініях фронту, без поступок з боку України щодо своїх територій.

Тим часом, за даними Bloomberg, у Європі зростає занепокоєння через ймовірний новий наступ РФ. За інформацією джерел, під час 25-го засідання франко-німецької оборонної ради в Тулоні обговорювалося значне нарощування російських військ у районі Покровська, що може свідчити про намір Кремля захопити всю Донецьку область.

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном.

