Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

Юрій Берендій
4 вересня 2025, 19:34
3064
Росія через посередництво Нікарагуа намагається легітимізувати свою присутність на Донбасі для обходу санкцій та створення ілюзії міжнародної підтримки.
Росія запускає
Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі / Колаж Главред, фото: УНІАН, deepstatelivemap

Про що попереджає Служба зовнішньої розвідки:

  • Нікарагуа підпише угоду з так званою "ДНР"
  • Кремль готує "парад дипломатії окупованих регіонів"

Росія намагається закріпити свою присутність на Донбасі через дипломатичну легітимізацію тимчасово захоплених українських територій. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що такі дії здійснюються за посередництвом Нікарагуа.

відео дня

"Так званий "уряд ДНР" готується до підписання угоди про торговельно-економічну співпрацю з МЗС Нікарагуа. Формально – для "розвитку кооперації між господарчими суб’єктами". Фактично – для закріплення російської присутності на Донбасі через міжнародні канали", - пояснили у СЗРУ.

Підписання відповідного документа заплановане на 24–27 вересня 2025 року під час візиту нікарагуанської делегації до Москви.

За даними СЗРУ, угода є частиною ширшої кампанії Кремля під назвою "парад дипломатії окупованих регіонів", спрямованої на створення ілюзії міжнародної підтримки окупації, пошук шляхів обходу санкцій та посилення впливу Росії в Центральній Америці.

Нікарагуа вже зробила крок у цьому напрямі, оголосивши 31 липня 2025 року про визнання входження Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ, що є прямим порушенням міжнародного права, зокрема принципу невизнання анексій і резолюцій Генасамблеї ООН.

"Крим, Севастополь, а також тимчасово окуповані території Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя – є і залишаються частиною Української держави. Будь-які "угоди" з псевдоустановами на цих територіях – юридично нікчемні", - заявили у розвідці.

У СЗРУ також попередили, що участь Нікарагуа в таких процесах може мати наслідки. Зокрема, організації та посадовці, які сприяють легалізації окупації, ризикують потрапити під міжнародні санкції.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська компанія Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі презентувала дві нові балістичні ракети — FP-7 та FP-9, а також проєкти систем протиповітряної оборони.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що одним із можливих сценаріїв завершення війни може стати замороження бойових дій на поточних лініях фронту, без поступок з боку України щодо своїх територій.

Тим часом, за даними Bloomberg, у Європі зростає занепокоєння через ймовірний новий наступ РФ. За інформацією джерел, під час 25-го засідання франко-німецької оборонної ради в Тулоні обговорювалося значне нарощування російських військ у районі Покровська, що може свідчити про намір Кремля захопити всю Донецьку область.

Інші новини:

Про джерело: Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна на Донбасі Служба зовнішньої розвідки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми розглядаємо один формат": Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом

"Ми розглядаємо один формат": Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом

20:18Війна
Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови: названо регіони, де буде сильний туман

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови: названо регіони, де буде сильний туман

19:45Синоптик
Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

19:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя Свободи

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя Свободи

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Останні новини

21:12

Мешканці Миколаєва отримають прісну воду завдяки новому водогону, - прем'єр Свириденко

21:09

Як перевірити надприродне походження кота в домашніх умовах - результат здивуєВідео

20:55

На телеканалі Бігуді триває премʼєра турецького серіалу "Червоні бутони"

20:51

Бої на Дніпропетровщині не випадкові: експерт пояснив, що стоїть за діями ворога

20:18

"Ми розглядаємо один формат": Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
19:58

Забудьте про цибулеву гниль: садівниця показала несподіваний метод посадки під зимуВідео

19:45

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови: названо регіони, де буде сильний туман

19:41

Від них мороз йде поза шкірою - які українські прізвища пов'язані з містикою

19:34

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

Реклама
19:10

Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?Погляд

19:08

Як насправді з'явилися камені та коштовностіВідео

18:58

Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

18:43

Жінки домовляться: Єфросиніна розкрила, де знову зустрінеться з Соловій

18:42

Медведєв накинувся на Британію і пригрозив відібрати "додаткові території" України

18:36

"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

17:57

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

17:45

Дуже погана прикмета: що не можна носити в день церковного свята 5 вересня

17:33

Стало відомо, хто замінить Анджеліну Джолі в новій "Ларі Крофт"

17:27

В Порошенка не мають права вказувати Мадяру та Вересу, як воювати, - військові вимагають вибачення від нардепа "Євросолідарності" Синютки

17:01

"Коаліція охочих" готує сюрприз Путіну: яку зброю отримає Україна

Реклама
16:57

Долар та євро різко втратили позиції: новий курс валют на 5 вересня

16:34

РФ завдала вбивчого удару на Чернігівцині - ракета влупила по цивільних

16:32

Помер відомий італійський дизайнер Джорджо Армані

16:25

Важливий продукт в Україні продають за "смішною" ціною - що стрімко подешевшало

16:22

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

16:19

Чим загустити сметанний крем: маленький секрет, який врятує всю стравуВідео

16:11

"Мене скинули з зоряного п’єдесталу": екстренерка Ірина Сопонару розповіла, чому повернулася в "Лігу Сміху" як гравець

16:07

Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причинаФото

16:05

"Венсдей" 2 сезон: шокуючі смерті в новому сезоні серіалу на Netflix

15:28

800 кг вибухівки дістануть до Москви: ЗМІ про нову українську балістику

15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 вересня: Овнам - відкритий шлях, Ракам - не боятися

15:16

"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

15:14

Взуття, яке підійде кожній жінці: модні чоботи на осінь-2025Відео

14:57

Рада повертає кримінальну відповідальність за СВЧ: деталі

14:41

Популярний міф розвіяно: чи можна зекономити паливо на нейтральній передачіВідео

14:22

Україна може підірвати "ямальський хрест": прогноз далекобійних ударів по РФ

14:20

Більше такою не побачимо: Горбунов похвалився архівним знімком Тіни Кароль

13:58

"Путін - губернатор Техасу": Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні

13:54

Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

13:41

Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

Реклама
13:25

Пам'ятник Григорія Чапкіса змінили: як зараз виглядає могила легенди

13:14

"Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів": гучна заява Трампа

12:47

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

12:46

"Він чудовий партнер": Катя Кузнецова зробила зізнання про стосунки з Цимбалюком

12:42

Ходити можна не всюди: українців чекає новий штраф до 51 тисячі

12:41

Улюблене м'ясо українців різко підскочило в ціні: названо причини подорожчання

12:29

1+1 Україна 30 років: як змінилися знаменитості каналу

12:14

"Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці": трейлер фільму "Малевич" новини компанії

12:12

З 8 січня в усіх кінотеатрах країни: 1+1 media розпочала роботу над романтичною комедією "Випробувальний термін"

12:05

Пахне бажанням сподобатися: Вакарчук різко висловився про Klavdia Petrivna

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти