Переговори між Україною та Росією у Москві - у Зеленського зробили важливу заяву

Юрій Берендій
3 вересня 2025, 19:06
Пропозиція Путіна провести зустріч із Зеленським у Москві є нереалістичною і слугує лише затягуванню війни, наголосили в Офісі президента.
Про що йдеться у матеріалі:

  • 7 країн готові виступити майданчиками для переговорів Зеленського та Путіна
  • Посилення тиску на Росію може примусити її до реального мирного процесу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на пропозицію російського диктатора та військового злочинця Путіна провести зустріч із президентом Зеленським у Москві. Відповідну заяву він зробив у своєму дописі в соцмережі X.

За його словами, наразі щонайменше сім країн готові виступити господарями такої зустрічі, щоб сприяти завершенню війни. Серед них Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки.

Сибіга підкреслив, що це серйозні пропозиції, і Зеленський готовий провести переговори у будь-який час.

"Однак Путін продовжує гратися з усіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції. Тільки посилення тиску може змусити Росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу", - написав він.

Що заявили в Офісі президента

Сьогоднішня ініціатива Кремля щодо проведення зустрічі між лідерами України та Росії в Москві є нереалістичною та має на меті лише затягування війни. Про це в коментарі УНІАН заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Типова путінська розводка - щоб не робити щось реалістичне, що залежить від нього, наприклад, припинення вбивств, - він пропонує щось нереалістичне, наприклад, приїхати до нього в Москву", - зазначив радник глави держави.

За його словами, Путін знову демонструє, що насправді не прагне миру, а лише відтягує час, тому потрібен постійний тиск, аби змусити його до справжніх переговорів.

Литвин також повідомив, що наразі щонайменше сім країн висловили готовність надати майданчик для можливої зустрічі лідерів.

"Проблема тільки в тому, що Путін цього сам не хоче. Поки що", - підкреслив Литвин.

Чи варто очікувати прогресу від зустрічі Зеленського та Путіна - думка експерта

Як писав Главред, зустріч Зеленського і Путіна можлива, адже її ще раніше ініціював Зеленський, проте він наполягав на присутності Трампа як третьої сторони, необхідної для реальних переговорів.

Нині Трамп погодився, але, на думку політолога та голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, з боку Путіна це виглядає як пастка. Це може стати приводом для затягування або зриву переговорного процесу, адже підготовка такої зустрічі неминуче супроводжуватиметься труднощами, зокрема новими ультиматумами Кремля. Путін може заявити, що готовий зустрітися із Зеленським, але лише після виконання певних умов, що для України є неприйнятним.

Фесенко підкреслив, що переговори мають бути чітко структурованими з визначеним порядком денним. При цьому позиції сторін різняться: Київ прагне говорити про припинення вогню, тоді як Путін намагається нав’язати свої умови "мирної угоди".

"Тож я не очікую жодного прориву і жодних конкретних домовленостей від зустрічі Зеленського з Путіним. У найкращому разі – згода на те, що потрібно зустрічатися далі разом із Трампом. Жодних домовленостей про завершення війни чи про будь-що інше там бути не може, хіба що про обмін полоненими, що буде погоджено заздалегідь. Але точно не буде домовленостей про те, як і коли завершувати війну", - резюмував він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, останнім часом Китай дедалі частіше озвучує позицію про необхідність мирного врегулювання так званої "української кризи" дипломатичними методами. Водночас експерти вважають, що за цим стоїть прагнення Пекіна отримати власні вигоди. Поки що незрозуміло, що для Китаю буде більш корисним – замороження війни чи її подальше продовження. Про це розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Він також наголосив, що ключовими гарантами безпеки України можуть стати США та Китай, які здатні домовитися між собою.

У ніч на 3 вересня Росія знову атакувала Україну. Президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз всі необхідні служби – від екстрених до енергетиків і залізничників – працюють над ліквідацією наслідків чергового удару країни-агресорки.

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
