Усунення Путіна: розкрито ймовірний сценарій змови в Кремлі

Навіть якщо Володимир Путін перестане воювати, репресії всередині РФ тільки посиляться, переконана Ольга Курносова.

У Кремлі може дозріти нова змова

Важливе із заяв Курносової:

У Росії репресії триватимуть

Кремлівська верхівка може позбутися Путіна

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова заявила, що після обрання Дональда Трампа президентом США у кремлівських еліт були на нього великі надії.

"Можливо, читачам це здасться смішним, але це правда: вони сподівалися, що Трамп зможе вмовити Путіна піти у відставку. І це саме по собі є свідченням того, наскільки всі втомилися від того, що відбувається. Але ніхто не буде вирішувати їхні проблеми за них", - підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що саме тому усвідомлення того, що такий сценарій можливий, прямо зараз, в ці найближчі миті, формується в головах кремлівської еліти.

"Питання лише в тому, до чого це дійде і чи зможуть вони домовитися один з одним, щоб реалізувати цей сценарій. Поки це залишається відкритим питанням. Не варто забувати, що існує розгалужена система силових структур, які стежать за всіма. І коли страх за власне життя переважить звичний страх — а ми прекрасно розуміємо, що репресії будуть тривати, — тоді ситуація може різко змінитися", — зазначила вона.

Разом з тим Курносова переконана в тому, що навіть якщо Путін перестане воювати, репресії всередині РФ тільки посиляться.

"І вони, безумовно, поширюватимуться, зокрема, і на представників еліти. Ті самі закони і механізми, які викосили значну частину еліти в 1937-1939 роках, за часів Сталіна, будуть працювати і зараз. Тому або вони домовляться між собою і позбудуться Путіна, або вони не домовляться — і тоді Путін буде позбавлятися від них. Від одних раніше, від інших пізніше", - додала вона.

Режим Путіна може впасти: прогноз експерта

Незважаючи на діючі санкційні обмеження, завершення війни могло б дати Росії шанс на тривалий етап відновлення, вважає секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова. За її словами, репресивна політика продовжить поступово послаблювати саму систему влади в РФ, проте спрогнозувати, як довго цей процес буде тривати, неможливо.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

