Прискорений вступ України до НАТО: Шольц розкрив плани щодо допомоги Києву

Треба тверезо дивитися на ситуацію, яка склалася навколо питання вступу України до Північноатлантичного альянсу, сказав канцлер ФРН Олаф Шольц.

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Україна не може вступити до НАТО, доки йде війна з Росією - Шольц / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Слід тверезо оцінювати ситуацію, пов'язану з перспективою вступу України до НАТО в рамках спрощеної процедури. Доки йде війна з агресором Росією, Київ не зможе вступити до Альянсу. Проте країни-союзники працюють над створенням системи довгострокових гарантій безпеки для України. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє Reuters, під час виступу перед депутатами Бундестагу він сказав про те, що треба "дивитися тверезо" на перспективу вступу України до НАТО за спрощеною процедурою. Цьому заважає війна з країною-окупантом Росією.

Втім, за словами канцлера, Берлін разом з країнами Великої сімки та Євросоюзу працює над створенням системи довгострокових гарантій безпеки для України.

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"Наша мета - це стійка військова підтримка України, в тому числі сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України при її захисті від російської агресії", - підкреслив Олаф Шольц.

Україна в НАТО за прискореною процедурою

Американське видання Axios раніше повідомило, що президент Штатів Джо Байден підтримує ідею генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка передбачає схвалення Заходом вступу України до НАТО без виконання Плану дій щодо членства в Альянсі. Рішення може стати компромісом для всіх сторін.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вважає, що дійсно може з'явитися можливість, яка передбачає євроатлантичну інтеграцію України за спрощеною схемою. Сам він підтримує таку ідею.

Пізніше Джо Байден сказав, що армія України вже відповідає стандартам Північноатлантичного альянсу. Втім, поки він не підтримує вступ України до НАТО без ПДЧ. На думку Байдена, умови інтеграції до Альянсу повинні бути єдиними для всіх.

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