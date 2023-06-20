Вступ України до НАТО: експерт назвав, від чого залежить рішення Альянсу

Загальна позиція саміту НАТО буде обнадійливою, але не конкретною, вважає Олександр Кочетков.

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Олександр Кочетков спрогнозував підсумки саміту НАТО / колаж Главред, фото УНІАН

На майбутньому саміті НАТО більшість країн висловиться за те, щоб Україна стала членом Альянсу, проте конкретні терміни навряд чи будуть озвучені, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Деякі країни, звичайно, будуть висловлювати застереження, сумніви і зауваження. Але ніякої конкретики - ні по термінах, ні по шляхах вирішення проблеми", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що спільна позиція саміту буде обнадійливою, але не конкретною. Причому деякі країни, зокрема, США і Великобританія, навіть можуть запропонувати Альянсу укласти окремий договір між Україною і НАТО – про асоційоване членство.

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"Втім, всі розклади по НАТО і рішення членів Альянсу безпосередньо залежать від ситуації на фронтах, а точніше від успіху нашого наступу. Чим успішніше воно буде, чим більше кілометрів ми пройдемо за лінію оборони ворога, чим більше ворожої живої сили і техніки ми знищимо, тим більш сприятливою для нас буде позиція членів Альянсу. Тобто позиція НАТО буде проекцією наших успіхів на полі бою", — додав Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна вже готова вступити до Альянсу, однак Київ чекає, коли блок буде готовий до такого рішення.

До того ж, за його словами, гарантії безпеки потрібні не тільки Україні, а й країнам-сусідам.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що вступ України до НАТО не буде швидким процесом, оскільки серед країн-учасників альянсу як і раніше є розбіжності з даного питання.

У блоці розглядають альтернативні варіанти рішень.

У The New York Times опублікували матеріал, в якому говорилося про те, що на заході можуть розглядати сценарій про інтеграцію в НАТО частини територій України, як було в минулому із Західною Німеччиною.

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