Україні можуть спростити процедуру вступу до НАТО - глава Міноборони ФРН

Країни-союзники України, які перебувають у НАТО, можуть спростити вступ Києва до колективного блоку безпеки заходу, вважає Борис Пісторіус.

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Всі в НАТО можуть погодитися зі спрощенням для України процедури вступу до Альянсу - Пісторіус / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

З'являється все більше сигналів, що вказують на готовність країн НАТО спростити вступ України до Альянсу. Низку перешкод, які заважають євроатлантичній інтеграції Києва, можуть усунути. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як повідомляє The Guardian, у відповідь на запитання журналістів про те, чи дійсно США готові схвалити спрощення вступу України до НАТО, він сказав, що стає все більше ознак, які на це вказують.

"З'являється все більше ознак того, що всі (в НАТО) зможуть погодитися з цим", - зазначив очільник німецького оборонного відомства.

Також Борис Пісторіус підкреслив, що готовий підтримати таке рішення щодо України.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вступити до Північноатлантичного альянсу і чекає, доки блок ухвалить потрібне для Києва рішення.

За словами Зеленського, гарантії безпеки знадобляться не тільки Україні, а й іншим країнам-сусідам.

Американське видання Axious з посиланням на свої джерела повідомило, що президент США Джо Байден підтримує ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, згідно з якою Україні можна дозволити вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства.

Рішення може стати компромісом для всіх сторін.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав країни Заходу на саміті у Вільнюсі в липні вирішити питання термінів вступу України до НАТО. Український народ захищає не тільки свою країну, а й всю Європу.

Дивіться відео, в якому Зеленський розповів, чому для України немає альтернативи вступу до НАТО:

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