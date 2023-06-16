Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО - Axios

Україна досягла прогресу на шляху до членства в Альянсі, і немає необхідності в поетапному здійсненні ПДЧ.

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Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО після завершення війни - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент США Джо Байден підтримує пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу до Альянсу. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, які знайомі з ходом цих обговорень.

Видання зазначає, що Байден, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц, були серед тих, хто не бажав виходити за рамки зобов'язань, взятих на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, щодо того, що Україна одного разу стане членом Альянсу.

За даними співрозмовників видання, у вівторок під час зустрічі Байдена і Столтенберга в Білому домі генсек НАТО запропонував визнати, що Україна досягла прогресу на шляху до членства в Альянсі, і немає необхідності в поетапному здійсненні ПДЧ, через яке пройшли перед вступом до блоку всі східноєвропейські країни-члени.

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Реалізація ПДЧ визначає конкретні критерії та реформи і може розтягнутися на роки і навіть десятиліття. Байден же шукає компромісне рішення, яке влаштує і Україну, і всіх членів Альянсу.

Членство України в НАТО

15 червня Європейський парламент закликав союзників по НАТО виконати зобов'язання перед Україною та прокласти шлях приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Як йдеться в резолюції, процес вступу Києва до Альянсу почнеться після закінчення війни і буде завершений "якомога швидше". Документ підтримали 425 євродепутатів, 38 були проти, 42 – утрималися.

Раніше CNN писало, що президент США Джо Байден та його команда дотримуються точки зору, згідно з якою на саміті НАТО у Вільнюсі має бути ухвалено рішення про те, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу, але коли саме - невідомо.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна – частина східного флангу НАТО, тому прийшов час ухвалити рішення про повноцінний вступ країни до Альянсу. У Києві чекають, що на саміті у Вільнюсі вирішать, коли відбудеться євроатлантична інтеграція української держави.

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