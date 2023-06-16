УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО - Axios

Анна Ярославська
16 червня 2023, 08:47 оновлено 16 червня, 09:57
133
Україна досягла прогресу на шляху до членства в Альянсі, і немає необхідності в поетапному здійсненні ПДЧ.
НАТО, Володимир Зеленський, Джо Байден
Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО після завершення війни - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент США Джо Байден підтримує пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу до Альянсу. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, які знайомі з ходом цих обговорень.

Видання зазначає, що Байден, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц, були серед тих, хто не бажав виходити за рамки зобов'язань, взятих на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, щодо того, що Україна одного разу стане членом Альянсу.

За даними співрозмовників видання, у вівторок під час зустрічі Байдена і Столтенберга в Білому домі генсек НАТО запропонував визнати, що Україна досягла прогресу на шляху до членства в Альянсі, і немає необхідності в поетапному здійсненні ПДЧ, через яке пройшли перед вступом до блоку всі східноєвропейські країни-члени.

відео дня

Реалізація ПДЧ визначає конкретні критерії та реформи і може розтягнутися на роки і навіть десятиліття. Байден же шукає компромісне рішення, яке влаштує і Україну, і всіх членів Альянсу.

Членство України в НАТО

15 червня Європейський парламент закликав союзників по НАТО виконати зобов'язання перед Україною та прокласти шлях приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Як йдеться в резолюції, процес вступу Києва до Альянсу почнеться після закінчення війни і буде завершений "якомога швидше". Документ підтримали 425 євродепутатів, 38 були проти, 42 – утрималися.

Раніше CNN писало, що президент США Джо Байден та його команда дотримуються точки зору, згідно з якою на саміті НАТО у Вільнюсі має бути ухвалено рішення про те, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу, але коли саме - невідомо.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна – частина східного флангу НАТО, тому прийшов час ухвалити рішення про повноцінний вступ країни до Альянсу. У Києві чекають, що на саміті у Вільнюсі вирішать, коли відбудеться євроатлантична інтеграція української держави.

Інші новини:

НАТО новини США Джо Байден Йенс Столтенберг новини України
Реклама

Головне за день

Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО - Axios

Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО - Axios

08:47 Україна
Контрнаступ ЗСУ дасться високою ціною і потребуватиме багато часу – генерал Міллі

Контрнаступ ЗСУ дасться високою ціною і потребуватиме багато часу – генерал Міллі

08:47 Україна
"Чи готові вони померти?": Зеленський відповів Трампу і Десантісу, які проти допомоги Україні

"Чи готові вони померти?": Зеленський відповів Трампу і Десантісу, які проти допомоги Україні

08:08 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:15

Не від світу цього: астролог Влад Росс назвав три найдивніші знаки зодіаку

10:14

Люди страждають по сей день: для чого СРСР засаджували отруйним борщівником

09:56

Стояли по шию у воді: воїни ССО врятували 5 окупантів, які тонули після підриву ГЕСВідео

09:44

Австралія зганьбила РФ: у Москви забрали землю під посольство, Кремль в істериці

09:19

На зустрічі з "воєнкорами" Путін дещо забувПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:47

Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО - Axios

08:47

Контрнаступ ЗСУ дасться високою ціною і потребуватиме багато часу – генерал МілліВідео

08:41

У ГУР рознесли фейк РФ про "поранення Буданова": він сповнений планів і завданьВідео

08:36

Жінка змішала сіль і миючий засіб: її відео набрало 8 млн переглядівВідео

Реклама
08:08

"Чи готові вони померти?": Зеленський відповів Трампу і Десантісу, які проти допомоги Україні

07:52

ЗСУ нарощують темп контрнаступу: в ISW вказали на успіхи і назвали серйозну проблему

07:22

Іспанія передасть Україні 20 БТР, 4 Leopard і військовий госпіталь

07:05

Неймовірна загадка на уважність: не всі зможуть знайти 4 котів серед тигрів

06:59

Лепсам хочеться взяти участь у геноцидіПогляд

06:42

Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дронаВідео

06:30

Як сказати українською "взгрустнулось": Авраменко назвав милозвучний відповідникВідео

05:30

Як отримати хороший урожай солодкого перцю: прості поради для кожного дачника

04:40

"Не буде виходу": регіони в РФ відколються, коли Москва припинить давати гроші – ФесенкоВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 16 червняВідео

03:40

Які речі роблять стрункішою фігуру: як скинути пару кілограм за допомогою одягуВідео

Реклама
03:15

Зірка серіалу "Слуга народу" пожаліла "хороших росіян" у Швеції

02:50

Пригожин почав руйнувати класичні правила існування путінського режиму - ФесенкоВідео

02:20

Гірше, ніж після Фукусіми: Кошарна розповіла про наслідки можливої аварії на ЗАЕС

01:35

Експерт попередила про новий план шантажу Києва окупантами в плані ЗАЕС

00:15

Експерт розповіла про фукусімський сценарій у разі аварії на ЗАЕСВідео

00:02

У РФ знайшли досиліконове фото "страшно" красивої "місіс Росії"

15 червня, четвер
23:37

Росіяни зганьбилися диким фейком про "знищення" HIMARSВідео

23:29

"Упс, ще вагітна": дружина Чмерковського поділилася сильно пузатим фото

23:06

Зеленський розповів, що трапиться, якщо Україна програє війнуВідео

23:05

"Ектор, ти пішов з життя": у мережі попрощалися з відомим шеф-кухарем

22:43

Окупанти на півдні відтягнули позиції на відстань до 15 км - ГуменюкВідео

22:38

Ніхто не може стримати сміх: жінка обрала дуже дивне ім'я для майбутньої дитини

21:58

Танки не витримають: Путін боїться снарядів із ураном, які вже має УкраїнаВідео

21:50

"Останній бій": на 1+1 Україна відбудеться премʼєра документального проєкту ТСН

21:24

Стаховський пригрозив кривдникам нареченої "Да Вінчі": "Смітник – це найпростіше"

21:23

Плюс 10 грн за літр: ціни на бензин в Україні різко злетятьВідео

21:19

Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу: кому виплатять 6 тисяч гривень

20:59

Залишить бункер: у Кремлі підтвердили поїздку Путіна в Туреччину

20:30

Вибухова оптична ілюзія: тільки геній може знайти 10 прихованих облич на дереві

20:18

"Пристрасний" або "страсний": Авраменко розповів, як правильно говоритиВідео

Реклама
20:00

Наталя Могилевська здивувала фото свого обличчя без макіяжу зблизька

19:58

У Генштабі пояснили, чому ракетні атаки РФ не припиняютьсяВідео

19:56

Денис Казанський. Лукашенко проговорився і спалив бункерногоВідеоблоги

19:50

ЗСУ просуваються на кілометр на кожному напрямку наступу - МалярВідео

19:47

Робочий лайфхак: як зробити так, щоб лак тримався довше

19:29

В чому різниця між попередніми і цим контрнаступомПогляд

19:28

У тяжких боях під Бахмутом загинув відомий фотограф та син дисидентаВідео

19:23

"В українців є чимало бойових потужностей": глава Пентагону жорстко осадив РФ

19:12

Росія програє війну: Зеленський назвав одну умову перемоги ЗСУВідео

18:48

Чорне море в Одесі "зацвіло": експерти виявили небезпечні бактерії у водіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти