Після вступу до НАТО наших воїнів кидатимуть у найгарячіші точки світу - Кочетков

Україну з її бойовим досвідом будуть намагатися використовувати в найбільш гарячих точках світу, підкреслив Кочетков.

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Кочетков заявив, що після вступу до НАТО наших воїнів кидатимуть у найгарячіші точки світу / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот з відео

Після закінчення бойових Україна матиме можливість вступити в НАТО. Після вступу до Північноатлантичного альянсу Україну будуть використовувати в найбільш гарячих точках світу для вирішення складних військових задач. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"В рамках НАТО Україну будуть пробувати використовувати як спецназ, який кидатимуть у найбільш гарячі точки, щоб він вирішив якесь дуже термінове і важливе завдання. Так завжди і застосовують сили спеціальних операцій – їх направляють туди, де дуже складно і ніхто нічого вдіяти не може", - зазначив Кочетков.

За його словами, Україну з її бойовим досвідом будуть намагатися використовувати в найбільш гарячих точках світу для вирішення найбільш складних військових задач.

"Це буде найбільш елітний і шанований спецназ, до якого ставитимуться із пошаною, повагою, нагородами, грошима, але війна при цьому буде постійною для нас", - сказав політичний аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Членство України в НАТО

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже зробила максимум для того, щоб Київ приєднався до НАТО. Тепер держава очікує політичного запрошення до Альянсу на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні поточного року.

Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, до перемоги над агресором Росією немає сенсу обговорювати перспективи євроатлантичної інтеграції української держави. В рамках липневого саміту у Вільнюсі держави можуть ухвалити широку програму допомоги Україні.

Голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

Дивіться відео про те, як НАТО виводить взаємини з Україною на новий рівень:

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