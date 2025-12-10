"Хочу її порадувати": Могилевська повідомила про важливе досягнення доньки

Наталія Могилевська обрала для доньки подарунок на честь її перемоги.

Наталія Могилевська розповіла про досягнення доньки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Дочка Наталії Могилевської отримала значуще досягнення

Як відреагувала співачка

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками важливим досягненням доньки. Артистка вирішила потішити Мішель особливим подарунком, про що повідомила в Instagram.

Раніше Наталія розповідала, що її донька обожнює футбол і активно вдосконалюється в цьому виді спорту. Як виявилося, дівчинка починає досягати висот - мама з гордістю повідомила, що Мішель посіла перше місце в змаганнях.

Наталія Могилевська в Буковелі / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Після гарячого басейну встигла забігти на базарчик. Мішель посіла перше місце в змаганнях. Першою прибігла. Я така щаслива! Треба щось купити - хочу її порадувати", - сказала Могилевська.

Нині артистка відпочиває в Буковелі, тож попрямувала на базар поблизу, щоб обрати гостинці для доньок. Для Мішель Наталія обрала в подарунок кумедну шапку та рукавички.

Наталія Могилевська - сім'я / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Наталія Могилевська - діти

Наталія Могилевська зважилася розповісти особисту історію материнства лише через деякий час: співачка разом зі своїм коханим Валентином удочерила двох рідних сестер, Мішель і Софію, в перші місяці повномасштабного вторгнення. Артистка свідомо зберігала це в таємниці, щоб дати дівчаткам змогу спокійно пережити період адаптації та відчути себе в безпеці після важкого минулого.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про персону: Наталя Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

