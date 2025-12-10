Кремль позбавляють грошей на війну: посли ЄС погодили повну відмову від газу РФ

Кая Каллас заявила, що угода "покладе край енергетичному шантажу Москви і допоможе позбавити її доходів, які живлять її війну".

Посли ЄС погодили повну відмову від газу РФ / Колаж: Главред, фото: Укртрансгаз, УНІАН

Коротко:

ЄС припинить імпорт російського СПГ до 1 січня 2027 року

На початку 2026 року за рішення проголосує Європейський парламент

Посли Європейського Союзу (COREPER I) у середу, 10 грудня, погодили план поступового припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Про це повідомив представник Данії в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

"COREPER I підтвердив угоду щодо остаточного компромісного тексту і тепер, як зазвичай, проінформує про це Європейський парламент", - зазначив представник.

Далі за рішення проголосує Європейський парламент. Найімовірніше, голосування відбудеться на початку 2026 року. Потім плани затвердить Рада ЄС.

Посли досягли рішення після того, як головування Ради ЄС і переговорники Європарламенту досягли попередньої згоди 3 грудня.

Згідно з узгодженою пропозицією, ЄС припинить імпорт російського СПГ до 25 квітня 2026 року для короткострокових контрактів і до 1 січня 2027 року - для довгострокових контрактів.

Щодо припинення імпорту трубопровідного газу заборона набуде чинності 17 червня 2026 року для короткострокових контрактів. Для довгострокових контрактів дедлайн встановлено на 30 вересня 2027 року, якщо держави-члени дотримуватимуться цілей щодо заповнення сховищ.

Якщо цього не станеться, заборона набуде чинності на місяць пізніше: з 1 листопада 2027 року.

Узгоджене рішення також підкреслює необхідність більш ретельного контролю за імпортом у випадках, коли ризик обходу правил є високим.

Минулого тижня глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що угода "покладе край енергетичному шантажу Москви і допоможе позбавити її доходів, які живлять її війну".

Інфографіка: Главред

Російський газ - головне

Раніше повідомлялося про європейський план щодо відмови від нафти і газу з РФ. Публікацію плану відкладали через мита з боку президента США Дональда Трампа проти країн ЄС.

Вісім країн Європейського Союзу все ще продовжують імпортувати російський газ. При чому як трубопровідний, так і скраплений (СПГ).

Як раніше повідомляв Главред, у Сенаті США представили законопроєкт, який передбачає введення 500% мита на товари з країн, що імпортують російські нафту і газ.

