Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Росіянка вчепилася в туркеню, відбиваючи 63-річного бізнесмена

Олена Кюпелі
10 грудня 2025, 19:17оновлено 10 грудня, 20:31
155
Росіянка приїхала з іншим чоловіком, але вирішила, що їй більше підійде турецький підприємець.
Росіянка і туркеня побилися за пенсіонера
Росіянка і туркеня побилися за пенсіонера / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • За кого побилися дівчата
  • Що стало каталізатором

На турецькій вечірці трапилася незвичайна оказія, за участю громадянки терористичної Росії і турецької моделі.

Як пишуть російські пропагандисти, дві моделі зійшлися за увагу багатого турецького підприємця. Пропагандисти пишуть, що турок Аднан Далгакиран нібито почав підморгувати російській моделі зі Ставрополя Марії Авдієнко.

відео дня
Головний герой
Головний герой "веселої" вечірки / Фото Стархіт

Але за увагу впливового бізнесмена того вечора боролася і місцева красуня Бюшра Каракаш - переможниця конкурсу "Найкраща модель Туреччини - 2022" та учасниця національної збірної з кікбоксингу.

Повідомляється, що росіянка нібито вийшла в сад за турецьким підприємцем, а в цей час Бюшра з криком кинулася на неї. Та впала і сильно вдарилася головою. А розлючена туркеня почала тягати росіянку за волосся. Аднан, дивлячись на це побоїще, застиг у заціпенінні.

Після побиття Марія зуміла самостійно покинути будинок бізнесмена. Ледве оговтавшись від моторошного головного болю, нудоти і блювоти, модель написала заяву в прокуратуру. Росіянка вимагає, щоб і бізнесмен, і його коханка понесли покарання за скоєне.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що український співак Олег Винник, який втік жити до Німеччини ще на початку повномасштабної війни в Україні, дав інтерв'ю і вирішив пояснити, чому сказав фразу про "ковток свіжого повітря" з Німеччини.

Раніше також стало відомо про те, що співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками важливим досягненням доньки. Артистка вирішила порадувати Мішель особливим подарунком за перше місце в змаганнях.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів - що пропонується

Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів - що пропонується

21:48Політика
Облік військовозобов’язаних по-новому: в уряді розповіли про важливу зміну

Облік військовозобов’язаних по-новому: в уряді розповіли про важливу зміну

20:52Україна
Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудня

20:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік Коня

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік Коня

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

Останні новини

21:48

Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів - що пропонується

21:40

Трамп наполягає на поступках Росії: експерт назвав дві головні вигоди для США

21:20

20 пунктів миру та два нові документи: Україна провела важливі переговори з США

20:52

Облік військовозобов’язаних по-новому: в уряді розповіли про важливу зміну

20:33

Скільки автомобілів в Україні припадає на 1000 жителів: названо неочікувану цифру

У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війнуУ Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну
20:28

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудняФото

19:57

Томати взимку, це реально: експертка розкрила хитрощі врожаю на підвіконніВідео

19:44

Зеленський підписав закон про бюджет України на 2026 рік - на що підуть кошти

19:36

Україна витримає війну ще п’ять років: економіст пояснив, чому Росія впаде раніше

Реклама
19:34

Соціальний Центр "Перспектива-Оболонь" отримав третю відзнаку премії ТОП-100 новини компанії

19:25

РФ одномоментно втратила $90 млн: дрони СБУ підірвали танкер "тіньового флоту"Відео

19:22

Скоро буде новий обстріл: названо міста, на які націлилась Росія

19:17

Росіянка вчепилася в туркеню, відбиваючи 63-річного бізнесмена

19:10

Як Трамп загнав себе в глухий кутПогляд

19:05

Як швидко висушити білизну, якщо нема світла та опалення: перевірений спосіб

19:01

Кияни вирушають до Італії без ключовиз гравців: хто не підтримає команду

18:59

Ціни знизилися одразу на 20%: в Україні несподвано подешевшав один вид м'яса

18:38

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго - про нові графіки на 11 грудня

18:27

"Будуть новини для закінчення кровопролиття": Зеленський зробив гучну заяву

18:03

Як зігріти квартиру взимку без опалення: експерт порадив 5 простих методів

Реклама
17:56

Який популярний продукт може уповільнити старіння - вчені зробили нове відкриттяВідео

17:52

"Може бути гірше": в Укренерго зробили заяву про вимкненння світла до кінця тижня

17:33

Росіяни через помічника нардепа Железняка хочуть повернути собі Atlas Plaza: законні управителі майданчика заявляють про тиск та погрози

17:23

На Міндіча в Ізраїлі був замах, - КоломойськийВідео

17:21

Як коти попереджають господарів про наближення біди: 7 ознак, які не варто ігнорувати

17:06

"Їм стрьомно": Цимбалюк розкрив незручну інформацію про учасниць "Холостяка"

17:00

Чи працює Віткофф на Росію - в РНБО розповіли про цікавий нюанс у переговорах

16:50

Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

16:48

Найсмачніша закуска на Новий рік: цікавий рецепт бутербродів зі шпротами

16:41

Син космонавта Каденюка міг скоїти самогубство - поліція розкрила нові подробиці

16:32

Влупить -7: синоптики назвали дату різкого похолодання

16:17

Українців попередили про небезпечний товар у магазинах - як він виглядає

16:10

Чому не ростуть зуби мудрості та чи потрібно щодо цього хвилюватися

16:01

"Як ви можете мене розбивати": Винник відреагував на обурення українців

15:52

Кремль позбавляють грошей на війну: посли ЄС погодили повну відмову від газу РФ

15:43

МОН для дев'ятикласників запроваджує ДПА в новому форматі: які будуть зміни

15:41

В Росії заявили про повну окупацію Сіверська - в ЗСУ зробили важливу заяву

15:37

Фелікс Черток досьє

15:04

Від польської до радянської: як історія переписувала назву міста на заході України

15:01

"Хочу її порадувати": Могилевська повідомила про важливе досягнення доньки

Реклама
14:54

Техніка залишиться справною: як правильно вмикати прилади після появи світла

14:21

Уже збирають резервістів і дістають зброю: РФ готує атаки на Україну з Придністров'я

14:18

"Да Вінчі" - це не прізвище: як насправді звали Леонардо

14:17

На війні загинула зірка "Слуги народу" та "Кріпосної"

14:03

Михайло Пиртко - експерт у сфері енергетики, юриспруденції та управління інвестиційними проектами досьє

13:57

Забудьте про надокучливий гуркіт пральної машини: один болт вирішить проблему

13:56

Перевірка документів стане швидшою: в "Резерв+" з'явилося важливе оновлення

13:43

"Постраждала від війни": відома співачка зробила заяву про Софію Ротару

13:20

В Путіна є план: економіст пояснив, звідки Кремль хоче брати гроші на війну

13:16

Чому 11 грудня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти