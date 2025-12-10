Росіянка вчепилася в туркеню, відбиваючи 63-річного бізнесмена

Росіянка приїхала з іншим чоловіком, але вирішила, що їй більше підійде турецький підприємець.

Росіянка і туркеня побилися за пенсіонера / Колаж Главред, фото Стархіт

На турецькій вечірці трапилася незвичайна оказія, за участю громадянки терористичної Росії і турецької моделі.

Як пишуть російські пропагандисти, дві моделі зійшлися за увагу багатого турецького підприємця. Пропагандисти пишуть, що турок Аднан Далгакиран нібито почав підморгувати російській моделі зі Ставрополя Марії Авдієнко.

Головний герой "веселої" вечірки / Фото Стархіт

Але за увагу впливового бізнесмена того вечора боролася і місцева красуня Бюшра Каракаш - переможниця конкурсу "Найкраща модель Туреччини - 2022" та учасниця національної збірної з кікбоксингу.

Повідомляється, що росіянка нібито вийшла в сад за турецьким підприємцем, а в цей час Бюшра з криком кинулася на неї. Та впала і сильно вдарилася головою. А розлючена туркеня почала тягати росіянку за волосся. Аднан, дивлячись на це побоїще, застиг у заціпенінні.

Після побиття Марія зуміла самостійно покинути будинок бізнесмена. Ледве оговтавшись від моторошного головного болю, нудоти і блювоти, модель написала заяву в прокуратуру. Росіянка вимагає, щоб і бізнесмен, і його коханка понесли покарання за скоєне.

