МОН для дев'ятикласників запроваджує ДПА в новому форматі: які будуть зміни

Проходити державну підсумкову атестацію українські школярі будуть дещо по-іншому.

Головне:

ДПА для дев'ятикласників планують проводити в новому форматі з 2028 року

У майбутньому предметів ДПА буде більше

Випускники 9-их класів в Україні будуть проходити державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки №1597.

Там зазначили, що нововведення вступлять в дію лише з 2028 року. Випускники базової школи проходитимуть ДПА з української мови, української літератури та математики.

Як буде проходити ДПА у новому форматі

Для проведення державної підсумкової атестації у МОН планують створити спеціальну освітню платформу, а завдання для атестації будуть розробляти в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Також варто зазначити, що у наступні роки перелік предметів ДПА планують розширити. Атестацію будуть також проводити з предметів природничої і громадянсько-історичної галузей, а також іноземні мови.

Зміни в освіті чекають не лише школярів

Главред писав, що Кабінет міністрів України впроваджує три нові реформи в освітній сфері, спрямовані на підтримку педагогів та науковців. За словами прем'єра Юлії Свириденко, перша реформа забезпечує рівні умови для зарахування педагогічного стажу.

Друга реформа передбачає запуск експериментального проєкту у системі професійної освіти. З 2026 року частину коледжів реорганізують у комунальні некомерційні товариства з більшою автономією в управлінні та фінансах.

Освіта в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що у Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зміни щодо обмеження права на відстрочку від призову для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, котрі перевищили встановлений термін навчання за академічною програмою.

Раніше повідомлялося, що в межах державної підсумкової атестації (ДПА) на рівні четвертих класів в Україні будуть проводити оцінювання з математики та української мови і читання - двох провідних освітніх галузей, які формують базу для подальшого вивчення предметів у базовій школі.

Напередодні стало відомо, що стратегія освітніх оцінок у сфері загальної середньої освіти передбачає проведення ДПА на ключових етапах здобуття освіти: для четвертокласників, дев'ятикласників і випускників 12 класу.

