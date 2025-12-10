МОН для дев'ятикласників запроваджує ДПА в новому форматі: які будуть зміни

Головне:
- ДПА для дев'ятикласників планують проводити в новому форматі з 2028 року
- У майбутньому предметів ДПА буде більше
Випускники 9-их класів в Україні будуть проходити державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки №1597.
Там зазначили, що нововведення вступлять в дію лише з 2028 року. Випускники базової школи проходитимуть ДПА з української мови, української літератури та математики.
Як буде проходити ДПА у новому форматі
Для проведення державної підсумкової атестації у МОН планують створити спеціальну освітню платформу, а завдання для атестації будуть розробляти в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Також варто зазначити, що у наступні роки перелік предметів ДПА планують розширити. Атестацію будуть також проводити з предметів природничої і громадянсько-історичної галузей, а також іноземні мови.
Зміни в освіті чекають не лише школярів
Главред писав, що Кабінет міністрів України впроваджує три нові реформи в освітній сфері, спрямовані на підтримку педагогів та науковців. За словами прем'єра Юлії Свириденко, перша реформа забезпечує рівні умови для зарахування педагогічного стажу.
Друга реформа передбачає запуск експериментального проєкту у системі професійної освіти. З 2026 року частину коледжів реорганізують у комунальні некомерційні товариства з більшою автономією в управлінні та фінансах.
Освіта в Україні - останні новини по темі
Нагадаємо, Главред писав, що у Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зміни щодо обмеження права на відстрочку від призову для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, котрі перевищили встановлений термін навчання за академічною програмою.
Раніше повідомлялося, що в межах державної підсумкової атестації (ДПА) на рівні четвертих класів в Україні будуть проводити оцінювання з математики та української мови і читання - двох провідних освітніх галузей, які формують базу для подальшого вивчення предметів у базовій школі.
Напередодні стало відомо, що стратегія освітніх оцінок у сфері загальної середньої освіти передбачає проведення ДПА на ключових етапах здобуття освіти: для четвертокласників, дев'ятикласників і випускників 12 класу.
Інші новини:
- В Путіна є план: економіст пояснив, звідки Кремль хоче брати гроші на війну
- Перевірка документів стане швидшою: в "Резерв+" з'явилося важливе оновлення
- Вже збирають резервістів і дістають зброю: РФ готує атаки на Україну з Придністров'я
Про джерело: Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред