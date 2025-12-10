Перевірка документів стане швидшою: в "Резерв+" з'явилося важливе оновлення

Що повідомили в Міноборони:
- Застосунок "Резерв+" оновлено
- Відтепер у документі буде відображатися фото власника
- Перевірка документів завдяки фото буде швидшою, ніж без нього
В електронному документі у "Резерв+" відтепер автоматично відображатиметься фото власника. Як повідомили в Міністерстві оборони України, це сталося після оновлення застосунку.
Для того, щоб фото відображалося у документі, достатньо оновити застосунок до останньої версії. У відомстві пояснили, для чого потрібне це нововведення та які воно матиме переваги.
Що змінить наявність фото у "Резерв+"
Як розповіла заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук, фото у застосунку зробить перевірку документів українців швидкою та прозорішою для всіх.
Однак є декілька важливих нюансів. Фото з'явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт. При цьому Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото.
"У найближчі дні, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталось протягом кількох днів - скористайтесь функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку", - радять у Міноборони.
Застосунок "Резер+" - останні новини по темі
Нагадаємо, Главред писав, що восени у застосунку Резерв+ з'явилася функція сплати штрафів за порушення військового обліку онлайн. Чоловікам-військовозобов'язаним дається всього 20 днів, щоб скористатися знижкою, інакше сума штрафу різко зросте.
Раніше повіломлялося, що у "Резерв+" наступного року з’явиться функція сповіщень про повістки. Користувачі зможуть за бажанням отримувати повідомлення про виклики до територіальних центрів комплектування (ТЦК) або інші повідомлення.
Напередодні у застосунку з'явилася можливість для військовозобов’язаних отримати відстрочку від служби, якщо їхній батько або мати має інвалідність I чи II групи.
