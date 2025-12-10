Кияни вирушають до Італії без ключовиз гравців: хто не підтримає команду

Динамо" втрачає трьох ключових гравців і вирушає до Флоренції у статусі аутсайдера групового етапу Ліги конференцій.

​​

"Динамо" розраховує зберегти шанси на вихід із групи / Колаж: Главред, фото: fcdynamo

Коротко:

"Динамо" втратило трьох гравців перед матчем з "Фіорентиною"

Команда має 3 очки та не входить у топ-24 Ліги конференцій

Українські клуби ще не перемагали "Фіорентину" в офіційних матчах

"Динамо" вирушає до Італії на поєдинок Ліги конференцій проти "Фіорентини", який відбудеться 11 грудня. Утім, столичний клуб зіграє без трьох важливих футболістів. Як повідомляє BLIK, досі не готові повернутися на поле захисник Крістіан Біловар та півзахисники Андрій Ярмоленко і Володимир Бражко — усі вони залишаються в лазареті.

відео дня

Після чотирьох турів "Динамо" має лише три очки та не входить до топ-24 команд турніру, а саме ця позиція дає шанс на вихід до 1/16 фіналу.

Де подивитися матч

За даними "Спорт 24", трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі MEGOGO для користувачів з підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S".

Поєдинок також покажуть безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах, а ефір доступний на каналі MEGOGO Футбол Перший та у розділі "Телебачення".

Статистика протистоянь італійців та українських клубів

Історично "Динамо" ще не перемагало "Фіорентину": у чотирьох очних зустрічах флорентійці двічі вигравали, ще дві гри завершилися нічиєю. Команди востаннє зустрічалися десять років тому в Лізі Європи.

У нинішньому сезоні італійці вже створили проблеми іншому українському клубу — "Поліссю", впевнено пройшовши його у кваліфікації Ліги конференцій.

Загалом українські команди жодного разу не долали "Фіорентину" — у 12 матчах вони не здобули жодної перемоги.

Орієнтовні склади команд

"Динамо": Нещерет – Вівчаренко, Тіаре, Захарченко, Караваєв – Яцик, Михайленко, Піхальонок – Кабаєв, Герреро, Волошин

"Фіорентина": Де Хеа – Раньєрі, Комуццо, Марі – Додо, Сом, Мандрагора, Фаджіолі, Парізі – Кін, Гудмундссон

Лідери результативності цього сезону

Найкращим бомбардиром "Динамо" цього сезону залишається Віталій Буяльський із сімома голами, за ним — Едуардо Герреро, який відзначився шість разів. У "Фіорентини" лідерами результативності є Роландо Мандрагора та Альберт Гудмундссон — по чотири забиті мʼячі.

