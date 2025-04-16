Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ знищать Білоруськалій і Мозирський НПЗ: прогноз відповіді на агресію Лукашенка

Олексій Тесля
16 квітня 2025, 03:32
28
ЗСУ тепер навіть не підпустять російські війська до кордону з боку Білорусі.
Світанок, ВДУ
/ Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот із відео

Важливо:

  • Світан прокоментував імовірність наступу РФ з боку Білорусі
  • ЗСУ тепер навіть не підпустять російські війська до кордону

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував імовірність нового наступу країни-агресора РФ з боку Білорусі.

"На таку авантюру росіяни точно не підуть. Та й ми вже не допустимо навіть спроби здійснити щось подібне. Тепер у нас є серйозні фортифікації на північному кордоні з Білоруссю, також там розгорнуто кілька десятків тисяч наших військ", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що ЗСУ тепер навіть не підпустять російські війська до кордону - їх знищуватимуть на білоруській території.

"А якщо в наш бік щось рушить, то, як світло в лазні, "вимкнеться" вся білоруська економіка, тому що ми завдамо серйозного удару по білоруських нафтопереробних заводах і залізницях: по Білоруськалію, Мозирському НПЗ, Нафтану, усім тягловим підстанціям на залізниці, шляхопроводах та іншому", - не виключив він.

Співрозмовник зазначив, що всі ці білоруські підприємства будуть знищені протягом кількох годин.

"У нас така можливість є: це не до Уралу летіти кілька сотень кілометрів, а, припустімо, до Мозирського НПЗ всього 40 кілометрів - один залп "Смерчу", і все, НПЗ не буде. Лукашенко все це прекрасно розуміє, і він не допустить такої ситуації, інакше закінчиться його правління в Білорусі", - пояснив аналітик.

Він також упевнений, що розмови про російсько-білоруські навчання восени - це просто інформаційні хвилі.

"Можливо, у такий спосіб Росія намагається налякати наших європейських партнерів, які могли б розташуватися вздовж білоруського кордону в рамках миротворчих місій, щоб звільнити наші війська і дозволити їм виконувати бойові завдання на східному напрямку. Росіяни розуміють, що ці процеси зараз тривають, переговори просуваються, ось і підняли цю тему", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана:

Нагадаємо, у Білорусі з 8 січня по 31 січня проходили військові навчання біля українського кордону під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. Навчання включали прийом військовозобов'язаних, відновлення навичок командного складу та підготовку військових до виконання завдань разом з інженерними підрозділами.

Також білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил на прикордонну територію з Україною, де вони перебували до вересня-жовтня 2024 року. Загальна чисельність перекинутих підрозділів - близько 1500 осіб. Однак наразі ці сили не становлять загрози для України.

Як повідомляв Главред, у Білорусі створено близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових і "вагнерівців". Ці підрозділи можуть використовувати для підтримки російських військ у Курській області в лютому.

Читайте також:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Роман Світан
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Держдеп США: жодних угод з РФ, поки немає припинення вогню в Україні

Держдеп США: жодних угод з РФ, поки немає припинення вогню в Україні

02:05Війна
РФ майже повністю вибила українських військових із Курщини - співзасновник DeepState

РФ майже повністю вибила українських військових із Курщини - співзасновник DeepState

00:49Фронт
"Перша публічна промова": Байден уперше із січня виступить перед американцями

"Перша публічна промова": Байден уперше із січня виступить перед американцями

00:03Світ
Реклама

Популярне

Більше
Водіїв закликали зняти з авто заводські пластикові накладки: яка причина

Водіїв закликали зняти з авто заводські пластикові накладки: яка причина

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 55 за 5 секунд

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 55 за 5 секунд

Гороскоп Таро на травень 2025: Овнам - новина, Тельцям - щастя, Близнюкам - прибуток

Гороскоп Таро на травень 2025: Овнам - новина, Тельцям - щастя, Близнюкам - прибуток

Гороскоп на завтра 16 квітня: Козерогам - відпочинок, Рибам - щасливий день

Гороскоп на завтра 16 квітня: Козерогам - відпочинок, Рибам - щасливий день

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Останні новини

04:21

Важко встояти: 3 знаки зодіаку, які закохують у себе без зусиль

04:00

Проїдуть сотні тисяч кілометрів: механік назвав 3 найкращі вживані автомобілі

03:45

ЗСУ застосовують на фронті нові безпілотники: у чому їх унікальність

03:32

ЗСУ знищать Білоруськалій і Мозирський НПЗ: прогноз відповіді на агресію ЛукашенкаВідео

03:10

Чим відрізняються паперові рушники від туалетного паперу - секрет знають одиниціВідео

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
02:35

Тест на IQ: яка кішка першою добіжить до миски з їжею

02:05

Держдеп США: жодних угод з РФ, поки немає припинення вогню в Україні

01:30

"Я маю твердий намір": Кейт Бланшетт розповіла про бажання піти з акторства

00:49

РФ майже повністю вибила українських військових із Курщини - співзасновник DeepState

Реклама
00:44

Після пропозиції руки і серця: Білик зробила заяву про особисте життя

00:03

"Перша публічна промова": Байден уперше із січня виступить перед американцями

15 квітня, вівторок
23:26

Популярна українська акторка перестала приховувати обличчя 4-місячної доньки

22:58

Візит Трампа в Україну: у Білому домі відповіли на запрошення Зеленського

22:34

"Мене вишлють": режисер фільму "Один удома-2" боїться вирізати Трампа з картини

22:33

Велика середа 2025: що не можна робити 16 квітня, щоб не притягнути неприємності

22:00

ЗСУ помстились за Суми та вступ України в НАТО: головні новини України (дайджест)

21:32

Павлік зізнався, що молода дружина вимагає від нього доню: "Вже ім'я придумали"

21:09

Ракетний удар РФ по Сумах: у Ради є питання до військового керівництва

21:00

Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС - яка причина

20:58

"Це не буде частиною угоди": Рютте однозначно відповів, чи вступить Україна у НАТОВідео

Реклама
20:37

Жінка закликала не викидати бананову шкірку: для чого вона потрібнаВідео

20:12

Військові самі визначатимуть одержувача їхніх грошей у разі полону - Умєров

20:08

Українські військові можуть зайти у ще одну область Росії – СвітанВідео

20:07

"Не 1939 рік": один із лідерів ЄС погодився поїхати на парад до Путіна 9 травня

20:05

Відома українська тенісистка перервала матч: причина здивувала вболівальників

19:59

Кондратюк назвав найталановитішого випускника "Караоке на майдані": "Не хочу нікого образити"

19:38

Україну накриє короткочасне похолодання: де впаде температура і литимуть дощі

19:10

На окупантів в Одесі чекав неприємний сюрпризПогляд

19:09

Можна "отримати на горіхи": чому в Іспанії заборонено брати продукти в руки

19:00

РФ може почати новий наступ з Білорусі, готують навчання: чи є загроза для КиєваВідео

18:52

16 квітня - Страсна середа: що можна і не можна робити

18:45

Що не так на малюнку: треба знайти 2 помилки всього за 8 секунд

18:41

Ракети Taurus для України під загрозою: суперечки в коаліції зростають

18:17

Чи можна працювати у Страсний тиждень: відповідь священникаВідео

18:10

Потужна помста за Суми: ЗСУ влупили по ракетній бригаді, яка атакувала центр СумФото

17:42

"Буду творити": відомий український співак повертається на сцену

17:40

Земля не завжди була блакитною: вчені дали неочікувану відповідь

17:33

Персональні санкції: як це працює і що робити, якщо ви потрапили до спискуПогляд

17:30

Як відмити плиту від застарілого жиру: швидкий спосіб, який порадує господиньВідео

17:24

"Надінь мені хрестик": як жінка з дитиною врятувалась із палаючого автобуса в СумахВідео

Реклама
17:23

Угода з РФ щодо п'яти регіонів України: Зеленський рішуче відповів ВіткоффуВідео

17:20

Помідори і полуниця будуть смачнішими, якщо їх підживлювати 2 натуральними продуктами

17:19

Гарно та швидко: цікаві ідеї, як прикрасити паску на ВеликденьВідео

17:16

"Рушать через 3-4 роки": Світан попередив про підготовку РФ до нового вторгненняВідео

17:15

Експерт попередив українців, що зараз краще: купити чи продати євро

17:13

"З новими бабами": колишній чоловік Ані Лорак спантеличив поведінкою нової пасії

16:46

В Україні ввели нові штрафи для роботодавців - кого і за що каратимуть

16:43

"Як відчуваємо, так і робимо": Коляденко заговорив про весілля

16:30

Новий рецепт весняного салату, який затьмарить будь-яку страву: візьміть лише 4 інгредієнти

16:29

"Ця авантюра поховає Україну до кінця року": Світан назвав великий ризик для українцівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти