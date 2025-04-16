ЗСУ знищать Білоруськалій і Мозирський НПЗ: прогноз відповіді на агресію Лукашенка

ЗСУ тепер навіть не підпустять російські війська до кордону з боку Білорусі.

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Світан прокоментував імовірність наступу РФ з боку Білорусі

ЗСУ тепер навіть не підпустять російські війська до кордону

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував імовірність нового наступу країни-агресора РФ з боку Білорусі.

"На таку авантюру росіяни точно не підуть. Та й ми вже не допустимо навіть спроби здійснити щось подібне. Тепер у нас є серйозні фортифікації на північному кордоні з Білоруссю, також там розгорнуто кілька десятків тисяч наших військ", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що ЗСУ тепер навіть не підпустять російські війська до кордону - їх знищуватимуть на білоруській території.

"А якщо в наш бік щось рушить, то, як світло в лазні, "вимкнеться" вся білоруська економіка, тому що ми завдамо серйозного удару по білоруських нафтопереробних заводах і залізницях: по Білоруськалію, Мозирському НПЗ, Нафтану, усім тягловим підстанціям на залізниці, шляхопроводах та іншому", - не виключив він.

Співрозмовник зазначив, що всі ці білоруські підприємства будуть знищені протягом кількох годин.

"У нас така можливість є: це не до Уралу летіти кілька сотень кілометрів, а, припустімо, до Мозирського НПЗ всього 40 кілометрів - один залп "Смерчу", і все, НПЗ не буде. Лукашенко все це прекрасно розуміє, і він не допустить такої ситуації, інакше закінчиться його правління в Білорусі", - пояснив аналітик.

Він також упевнений, що розмови про російсько-білоруські навчання восени - це просто інформаційні хвилі.

"Можливо, у такий спосіб Росія намагається налякати наших європейських партнерів, які могли б розташуватися вздовж білоруського кордону в рамках миротворчих місій, щоб звільнити наші війська і дозволити їм виконувати бойові завдання на східному напрямку. Росіяни розуміють, що ці процеси зараз тривають, переговори просуваються, ось і підняли цю тему", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана:

Нагадаємо, у Білорусі з 8 січня по 31 січня проходили військові навчання біля українського кордону під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. Навчання включали прийом військовозобов'язаних, відновлення навичок командного складу та підготовку військових до виконання завдань разом з інженерними підрозділами.

Також білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил на прикордонну територію з Україною, де вони перебували до вересня-жовтня 2024 року. Загальна чисельність перекинутих підрозділів - близько 1500 осіб. Однак наразі ці сили не становлять загрози для України.

Як повідомляв Главред, у Білорусі створено близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових і "вагнерівців". Ці підрозділи можуть використовувати для підтримки російських військ у Курській області в лютому.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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