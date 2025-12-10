Влупить -7: синоптики назвали дату різкого похолодання

Погода в Україні почне змінюватись. У регіони прийде нове похолодання. Про це розповідає синоптикиня Наталка Діденко.
Поступове зниження температури повітря до 3 градусів морозу. Вночі температура повітря буде падати до -7...-5 градусів. Найхолодніше буде на сході, а найтепліше - на заході.
Погода 11 грудня
В Україні 11 грудня буде достатньо тепла погода. Температура повітря підвищиться до 3-8 градусів тепла. На сході та північному сході буде 1-3 градуси тепла. Найтепліше буде на території західних областей. Там температура повітря підвищиться до +8...+11 градусів.
"Волога погода очікується практично повсюди в Україні, переважно невеликий дощ", - пише Наталка Діденко.
Погода у Києві 11 грудня
У Києві у цей день буде невеликий дощ. Вітер буде південно-західний із сильними поривами.
Температура повітря у столиці підвищиться до 8 градусів тепла.
Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
