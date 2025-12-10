Рус
В Путіна є план: економіст пояснив, звідки Кремль хоче брати гроші на війну

Анна Косик
10 грудня 2025, 13:20
У новому році російська влада вже не матиме достатньо коштів на фінансування бойових дій в Україні, але Путін передбачив це.
Путин, рубли
Кремль готовий фактично забирати гроші у населення РФ, щоб війна тривала

Що сказав Новак:

  • Кремль хоче продовжувати війну за рахунок населення РФ
  • У Росії підвищують податки
  • Росіяни можуть залишитися без банківських вкладів через владу РФ

Очільник країни-агресорки Росії та кремлівський диктатор Володимир Путін підписав бюджет на 2026 рік. У документі вже є моменти, які вказують на те, що Кремль почав витягувати гроші з кишень населення РФ.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, подальше продовження війни можливе виключно за рахунок росіян.

Як в РФ витягують гроші з кишень місцевих жителів

Економіст зазначив, що в Росії планують поповнювати бюджет за рахунок збільшення податів, зокрема, податку на додану вартість (ПДВ). Його ставку вже збільшили з 20 до 22%, що означає, що усі російські виробники та торговці будуть змушені переносити підвищення ПДВ на ціну на свою продукцію, товари та послуги.

"Тому росіяни платитимуть найбільше. Так, наприклад, згідно з бюджетом РФ на 2026 рік, Кремль за рахунок підвищення ПДВ розраховує додатково одержати майже 3 мільйони російських рублів. Але за фактом цієї суми не буде, вона буде значно меншою, тому що економіка – це не пряма математика, і надходження до бюджету не збільшуються на стільки, на скільки зростають податки", - пояснив він.

Новак також зауважив, що російська влада хоче збирати гроші на війну через банківську систему, а саме вклади росіян. У Кремля для цього є різні шляхи. Один із них - це заміна вкладів на цінні папери російських компаній, або облігації.

"Тобто гроші росіян на депозитах російська влада може замінити на якісь цінні папери, в результаті російські громадяни або взагалі не зможуть знімати свої депозити, або ця можливість буде обмежена певними сумами", - додав економіст.

Ще один спосіб витягнути гроші з кишень росіян - це інфляція. Незабаром ціни будуть вищі, як і податки від цих цін на товари і послуги у всіх сферах.

"По-четверте, через ліквідацію пільг для малого та середнього бізнесу. Раніше при отриманні доходів до 60 мільйонів рублів на рік бізнес не сплачував ПДВ, а тепер – лише при отриманні доходів до 10 мільйонів рублів. Це означає, що весь середній бізнес і більшість малого бізнесу будуть змушені платити ПДВ у повному обсязі, до того ж ставка ПДВ підвищена до 22%. Усе це є серйозним поштовхом зростання загальної інфляції", - наголосив Новак.

У Росії почали публічно говорити про економічні проблеми

Главред писав, що російський економіст Олег Сухарєв в прямому етері відверто заявив, що економіка Росії "за півкроку від рецесії", тобто значного спаду. Він стверджує, що за останній рік окремі галузі у країні втратили від 10 до 20% виробництва. Особливо складна ситуація в металургії, сільськогосподарському секторі та машинобудуванні.

Сухарєв попередив, що у 2026 році ситуація для росіян погіршиться, адже "бюджет країни вже нічого витягнути не може".

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, запас міцності економіки РФ закінчиться або цього, або протягом наступного року.

Напередодні економічний експерт Тарас Загородній попередив, що у 2026 році населення Росії відчує відкат до часів Радянського Союзу, адже країна може перейти на карткову систему.

Раніше стало відомо, що попри те, що Путін розповідає, нібито з економікою РФ все добре, реальна картина в країні суттєво відрізняється. Економічний сектор колапсує настільки, що все погано вже навіть у ВПК.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

