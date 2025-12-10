Українців попередили про небезпечний товар у магазинах - як він виглядає

Українців попереджають про небезпечні скляні чашки з Китаю, у яких виявили перевищення рівнів свинцю та кадмію, що становить загрозу для здоров’я.

Українців попередили про небезпечні китайські чашки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Українців попередили про небезпечні чашки з Китаю

У них зафіксовано перевищення норм важких металів

Громадян закликали не купувати дані товари

В магазинах Європи з'явився небезпечний товар в якому перевищено допустимий вміст важких металів. Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.

Держпродспоживслужба отримала через систему RASFF повідомлення від польських компетентних органів про виявлення небезпечної нехарчової продукції.

"Йдеться про скляну чашку китайського походження, оздоблену квітами, грибами та листям", - вказується у повідомленні.

/ Фото: Держпродспоживслужба

У цих чашках зафіксовано перевищення допустимого рівня міграції свинцю та кадмію, що становить серйозну загрозу для здоров’я людей.

Відомство закликає споживачів не купувати такі чашки, не використовувати їх, якщо вони вже були придбані, а у разі виявлення продукції в продажу — повідомляти про це місцеві підрозділи Держпродспоживслужби. Служба продовжує співпрацю з органами країн-учасниць RASFF і здійснює державний контроль для вилучення небезпечного товару з обігу.

Про джерело: Держпродспоживслужба Держпродспоживслужба — це скорочена назва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Служба була утворена у вересні 2014. Вона стежить за тим, щоб усе, що ми їмо, купуємо й використовуємо, було якісним та безпечним для споживача. Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.

