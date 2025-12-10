Син космонавта Каденюка міг скоїти самогубство - поліція розкрила нові подробиці

Слідство встановило, що у Дмитра Каденюка були депресивні розлади.

Дмитро Каденюк / Колаж: Главред, фото: uhsp.edu.ua, NASA, скріншот з відео Нацполіції України

Коротко:

Дмитро Каденюк тривалий час мав депресію

Двері квартири були зачинені, слідів проникнення не виявлено

Відкрито провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство"

У середу, 10 грудня, тіло 41-річного Дмитра Каденюка, який був сином першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка, з ножовими пораненнями виявили в квартирі. Розпочато провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство". Про це повідомила Національна поліція України.

Зранку до поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що знайшла тіло свого сина без ознак життя. Попередньо, слідство схиляється до версії самогубства.

На місці події слідчі встановили, що вхідні двері до квартири були зачинені та не мали слідів злому. Крім того, ніж, яким, імовірно, були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці.

Опитані мешканці будинку підтвердили, що не чули жодного шуму чи звуків боротьби. Також встановлено, що Дмитро Каденюк упродовж тривалого часу мав депресивні розлади. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, після чого вранці його знайшли мертвим.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ - умисне вбивство, із додатковою позначкою "самогубство". Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 10 грудня тіло Дмитра Каденюка знайшла його мати у квартирі на площі Лесі Українки. Чоловік мав ножові поранення та тримав ніж у руці. Передсмертної записки не знайдено. Характер травм правоохоронці розглядали як підозрілий.

Відомо, що після смерті Леоніда Каденюка родина мала тривалий конфлікт щодо спадщини. За даними ЗМІ, Дмитро мав проблеми зі здоров’ям та відвідував лікарів.

Раніше у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з вогнепальним пораненням. Він навчався на першому курсі Національної академії Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв Главред, у Києві у власній квартирі знайшли мертвою колишню заступницю генпрокурора Ольгу Колінько. Крім цього, в сусідній квартирі мертвою виявили її доньку Ярославу.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

