"Постраждала від війни": відома співачка зробила заяву про Софію Ротару

Оксана Білозір про Софію Ротару / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Оксана Білозір висловилася про Софію Ротару

Українська співачка Оксана Білозір розкрила несподівані факти про життя своєї колеги по сцені, легендарної артистки Софії Ротару. В інтерв'ю Дмитру Гордону вона захопилася чіткою громадянською позицією Ротару.

Оксана несподівано розкрила, що Ротару іноді все ще дає концерти, хоча й не виступає публічно.

"Мені це дуже імпонує. Беру з неї приклад. Вона прекрасно виглядає, час від часу має концерти, але постраждала від війни", - поділилася співачка.

Софія Ротару - концерти в Україні / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

Артистка розповіла, що Софія свідомо відмовилася залишатися в Криму і повернулася до Києва, показавши цим підтримку своєї батьківщини.

"Вона зробила вибір - не залишилася в Криму. Вона приїхала до Києва. Тут її чоловік похований. Тут її люблять і поважають - те, що їй найбільше потрібно в цей час для душі", - прокоментувала Білозір.

Софія Ротару - позиція / фото: instagram.com, Софія Ротару

Софія Ротару зараз - де живе артистка

Співачка Софія Ротару ретельно оберігає свою приватність після початку війни. Артистка не дає концертів і рідко з'являється в соцмережах, висловлюючись лише в особливих випадках і для того, щоб вшанувати пам'ять жертв російсько-української війни. Влітку Ротару виклала фотографії з Києва, через що шанувальники зробили припущення, що вона проживає в Києві.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

