"Постраждала від війни": відома співачка зробила заяву про Софію Ротару

Христина Трохимчук
10 грудня 2025, 13:43
Софія Ротару
Оксана Білозір про Софію Ротару / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Українська співачка Оксана Білозір розкрила несподівані факти про життя своєї колеги по сцені, легендарної артистки Софії Ротару. В інтерв'ю Дмитру Гордону вона захопилася чіткою громадянською позицією Ротару.

Оксана несподівано розкрила, що Ротару іноді все ще дає концерти, хоча й не виступає публічно.

"Мені це дуже імпонує. Беру з неї приклад. Вона прекрасно виглядає, час від часу має концерти, але постраждала від війни", - поділилася співачка.

Софія Ротару
Софія Ротару - концерти в Україні / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

Артистка розповіла, що Софія свідомо відмовилася залишатися в Криму і повернулася до Києва, показавши цим підтримку своєї батьківщини.

"Вона зробила вибір - не залишилася в Криму. Вона приїхала до Києва. Тут її чоловік похований. Тут її люблять і поважають - те, що їй найбільше потрібно в цей час для душі", - прокоментувала Білозір.

Софія Ротару
Софія Ротару - позиція / фото: instagram.com, Софія Ротару

Софія Ротару зараз - де живе артистка

Співачка Софія Ротару ретельно оберігає свою приватність після початку війни. Артистка не дає концертів і рідко з'являється в соцмережах, висловлюючись лише в особливих випадках і для того, щоб вшанувати пам'ять жертв російсько-української війни. Влітку Ротару виклала фотографії з Києва, через що шанувальники зробили припущення, що вона проживає в Києві.

Софія Ротару
Софія Ротару / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Оксана Білозір розповіла про непрості стосунки зі своїм колишнім чоловіком, музикантом і військовослужбовцем Романом Недзельським. Аартистка розкрила, що стало останньою краплею для рішення про розлучення. Пара була у шлюбі 33 роки.

Також російська співачка Альбіна Джанабаєва поскаржилася на сина від Валерія Меладзе. За словами Джанабаєвої, на Луку часто скаржаться викладачі через його гіперактивність. На відміну від "урагану" Луки дочка Агата росте ніжною і розумною дівчинкою.

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

07:00

Президент Фінляндії зробив заяву про припинення війни в Україні

07:00

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік КоняВідео

