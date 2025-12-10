Рус
Ціни знизилися одразу на 20%: в Україні несподвано подешевшав один вид м'яса

Руслана Заклінська
10 грудня 2025, 18:59
Після вихідних на "Столичному ринку" спостерігаються різноспрямовані зміни у вартості м’яса.
Ціни знизилися одразу на 20%: в Україні несподвано подешевшав один вид м'яса
Ціни на м'ясо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні подорожчали телятина, індичка та качка
  • Курятина подешевшала
  • Ціни на свинину не змінилися

На початку тижня деякі види м'яса в Україні подорожчали. Водночас вартість курятини суттєво знизилася. Про це свідчать дані сайту "Столичного ринку".

Телятина показала помірне подорожчання. Так, теляча грудинка додала 5 грн і тепер коштує 185 грн/кг, лопатка подорожчала на 10 грн – до 365 грн/кг, а теляча вирізка піднялася на 10 грн, до 880 грн/кг.

Індичка також трохи здорожчала. Філе тепер коштує 279 грн/кг (було 275 грн), стегно – 245 грн/кг (було 239 грн), а гомілка – 125 грн/кг (було 117 грн).

Найбільше за вихідні зросла ціна на качку. Тушка пекінської качки подорожчала на 20 грн – з 179 до 199 грн/кг.

Водночас курятина подешевшала. Курячу тушку станом на 10 грудня продають по 99 грн/кг, що на 16 грн менше, ніж перед вихідними. Куряче філе впало в ціні на 24 грн – до 171 грн/кг, а курячі крильця подешевшали більш ніж на 20% – з 99 до 79 грн/кг.

Що стосується свинини, її ціни залишилися стабільними. Водночас сало трохи здешевшало. Його вартість впала з 220 до 210 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Скільки коштуватиме різдв'яна вечеря - підрахунок

У 2025 році традиційна різдвяна вечеря з дванадцяти страв обійдеться середньостатистичній українській родині приблизно у 1374 грн. Найдорожчими залишаються смажена риба, кутя та узвар, повідомляють у Інституті аграрної економіки.

До традиційного меню входять кутя, узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, капустою та вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, свіжі та солоні овочі. Загалом, вартість різдвяного столу 2025 року практично не змінилася порівняно з минулим роком.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні зросли ціни на овочі та фрукти. Картопля коштує 9-12 грн/кг, білокачанна капуста – 8-10 грн/кг. Огірки подорожчали до 90-160 грн/кг, досягнувши максимуму за останні 8 років.

Також експерт Денис Марчук зазначив, що тривалі відключення електроенергії в Україні можуть підняти ціни на продукти до 30%, особливо на молочну та м’ясну продукцію через потребу в охолодженні. Ціни на картоплю зміняться незначно.

Як повідомляв Главред, голова Союзу Українського селянства Іван Томич попередив, що з наближенням зимових свят в Україні очікується подорожчання окремих продуктів харчування на 10%. За його словами, найбільше здорожчають свинина та вироби з неї, частина курятини, а також рослинна олія та яйця.

Читайте також:

Про джерело: Столичний ринок

Столичний ринок - один із найбільших продовольчих ринків Києва, що спеціалізується на продажу продуктів харчування, у тому числі м’яса, риби, овочів, фруктів, молочних продуктів та бакалії. Ринок об’єднує численних постачальників та фермерів із різних регіонів України, пропонуючи широкий асортимент товарів як для оптових, так і для роздрібних покупців.

Редакційна політика сайту Главред

м'ясо продукти харчування ціни на продукти новини України
