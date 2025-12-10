"Да Вінчі" - це не прізвище: як насправді звали Леонардо

У Леонардо да Вінчі не було прізвища в сучасному розумінні.

Усі знають його як "да Вінчі", проте справжнє ім'я Леонардо приховує несподівану таємницю. Виявляється, геніальний художник насправді не мав прізвища. Про це повідомляє My Modern Met.

У Леонардо не було прізвища в сучасному розумінні. "Да Вінчі" буквально означає "з Вінчі", саме таку назву має його рідне місто. Таке позначення місця походження було звичним у його часи.

Справжнє прізвище Леонардо не використовувалося, адже спадкові прізвища були масовою практикою лише серед вищого класу до середини 16 століття.

Саме тому більшість музеїв і наукових джерел досі називають його просто Леонардо, без прізвища.

Чи відомо, який вигляд мав да Вінчі

Як пише The Florence Insider, єдиний відомий портрет Леонардо да Вінчі - це його знаменитий автопортрет у похилому віці з довгою бородою.

Однак уявити його молодим допомагають описи сучасників, які описували його як надзвичайно привабливого юнака з довгими світлими кучерями та доглянутим, нетиповим одягом, що підкреслював його фізичні якості.

Творча спадщина художника

Історичний експерт стверджує, що є шість прихованих символів у шедеврі 1495 року, який розповідає історію арешту та воскресіння Ісуса. Хоча прихована символіка у творі Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" не підтверджена вченими, блогер Culture Critic докладно описує шість таємниць, які він розгледів.

Як писав Главред, таємницю тисячоліття розкрито: що приховувало в собі зображення Вітрувіанської людини.

Обличчя із загадковою посмішкою знають у всьому світі, але її історія оповита таємницями. Ліза Герардіні - проста флорентійка XVI століття чи загадкова муза Леонардо да Вінчі? Чи справді вона стала прообразом легендарної "Мони Лізи", яка сьогодні заворожує відвідувачів Лувру, про це раніше розповів Главред.

Про персону: Леонардо да Вінчі Леонардо да Вінчі (1452-1519) - великий італійський художник, учений, винахідник, архітектор, музикант і мислитель епохи Високого Відродження, яскрава "універсальна людина", відома "Джокондою", "Таємною вечерею" і "Вітрувіанською людиною", а також революційними анатомічними дослідженнями, геніальними інженерними ідеями і записами в "Атлантичному кодексі", що поєднував мистецтво з наукою.

