На війні загинула зірка "Слуги народу" та "Кріпосної"

У знаменитості залишилося двоє синів.

Іван Кононенко довгий час вважався зниклим безвісти / колаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com, Іван Кононенко

Ви дізнаєтеся:

Іван Кононенко загинув на Курському напрямку

Де його поховали

Український відомий актор, спортсмен і командир військового взводу Іван Кононенко загинув на фронті у 42 роки. Майже рік знаменитість вважали зниклим безвісти.

Сумну новину повідомила сестра Івана і зазначила, що він загинув на Курському напрямку.

"Іван був не тільки військовим - до повномасштабної війни він багато років працював у кіноіндустрії та спортивному середовищі. Входив до команди легендарного Василя Вірастюка, був призером і переможцем десятків змагань, зокрема Ukraine Open 2006 Olimp Strongman", - зазначає Державне агентство з питань кіно.

Іван Кононенко / фото: instagram.com, Іван Кононенко

Також відомо, що похорон актора відбувся вчора, 9 листопада, у Києві.

До служби в ЗСУ Кононенко активно знімався в українських фільмах і серіалах, таких як:

"Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"

"Слуга народу"

"Кріпосна"

"Перші ластівки"

"Скажене весілля"

"Київ вдень та вночі"

"Реальна містика"

"Дозор"

"Жовта Зірка"

"Вересень"

"Слідчі"

"Карась"

Іван Кононенко / фото: instagram.com, Іван Кононенко

