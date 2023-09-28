"Україну змушують стікати кров'ю": Огризко пояснив, чому Захід не хоче роззброювати РФ

Як каже Володимир Огризко, західні союзники дають ЗСУ рівно стільки зброї, щоб і Україна здобула перемогу, і РФ не зазнала нищівної поразки.

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Володимир Огризко каже, що Заход дуже обережно ставиться до ядерно зброї РФ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

На даний момент країни Заходу не ставлять перед собою завдання домогтися ядерного роззброєння країни-агресора РФ. Про це під час чату на Главреді розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Захід взагалі боїться розмов на тему розпаду Росії. Він не уявляє, яким чином це може відбуватися, чомусь забуваючи, що аналог в історії вже був, причому не дуже давно-розпад СРСР.СРСР теж був начебто ядерною державою, начебто дуже озброєною, а розсипався немов картковий будиночок після ГКЧП. У найближчій перспективі те ж саме буде відбуватися і з Росією. Але передумовою тут буде не черговий путч а-ля путч Пригожина, а перемога України на полі бою", - сказав він.

Як каже Огризко, західні союзники дають ЗСУ рівно стільки зброї, щоб і Україна здобула перемогу, і РФ не зазнала нищівної поразки.

"Саме тому ми весь час танцюємо навколо теми "Дайте нам більше зброї", щоб ми здобули перемогу. А нам дають стільки, щоб ми начебто і перемогли, але щоб і Росія не програла. І ці "танці" тривають, на превеликий жаль, вже довго. У цьому цинізм великої політики: не бажаючи смерті Росії як такої, Україну змушують стікати кров'ю. Але все-таки я думаю, що поступово до керівників заходу приходить розуміння, що це не просто цинічно, а аморально, і так не може продовжуватися. Потрібно намагатися дивитися хоча б на кілька кроків вперед і розуміти, що у Росії немає шансів. Вона є загрозою для всіх, і в інтересах, в першу чергу, Заходу, не кажучи вже про сусідні з цією недоимперией країнах, щоб Росія припинила існування. Саме демілітаризація і денуклеаризація Росії буде головним фактором, який її змінить", ‒ сказав він.

Огризко каже, що після бесід з представниками західних країн у нього склалося враження - ті думають, що якщо диктатора Путіна довести до цейтноту, то він може в афекті застосувати ядерну зброю.

"Контактую з нашими західними колегами, і створюється враження, що вони бояться такої логіки, вважаючи, що Путін в стані афекту може натиснути ядерну кнопку, і тоді почнеться катастрофа. Тому поступово ми повинні доносити до заходу безпідставність таких страхів і підкреслювати необхідність допомагати народам, які сьогодні поневолені Кремлем, здобувати незалежність. На території Російської Федерації можуть виникнути освіти, навіть російськомовні, але зовсім іншої природи – не теперішнього режиму, який панує в Росії вже більше 20 років", ‒ сказав він.

Дивіться відео чату на Главреді з Володимиром Огризко:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві – аташе відділу друку, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім.Т. Шевченка. У 1992 році Огризку присвоєно ранг Надзвичайного і Повноважного посла України. З 1992 по 1996 він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках – Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 звільнений Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній. З вересня 2014 р дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як новий час, Українська правда. З 2022 проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Ракети ATACMS для України

Раніше повідомлялося, що США можуть включити ATACMS в найближчий пакет військової допомоги Україні. Остаточне рішення про надання Україні ATACMS ще не прийнято. До того, як Україна отримає ракети, можуть пройти місяці.

Нагадаємо, раніше пролунав прогноз про те, що Україна швидко звільнить Крим, якщо США зважаться дати ATACMS. Знищення Кримського моста і удари по важливих об'єктах російських військ в Криму призведуть до того, що окупанти втечуть з півострова, вважає Владислав Селезньов.

В кінці серпня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Україна, швидше за все, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не прийнято, але досі "на столі" в Білому домі.

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