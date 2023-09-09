УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

США можуть включити ATACMS до найближчого пакету військової допомоги Україні - ABC News

Анна Ярославська
9 вересня 2023, 07:33 оновлено 9 вересня, 07:41
123
Остаточне рішення про надання Україні ATACMS ще не ухвалено. До того, як Україна отримає ракети, можуть пройти місяці.
ATACMS, Джо Байден
ATACMS можуть включити в найближчий пакет військової допомоги Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: U. S. Army, president.gov.ua

США, ймовірно, включать в майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням. Про це пише видання ABC News з посиланням на джерела.

Один з чиновників зазначив, що ATACMS "наближаються" (до України - ред.). Однак плани щодо надання військової допомоги можуть змінюватися до офіційного оголошення.

Інший чиновник сказав, що рішення про надання ракет вже "на столі" та, ймовірно, ATACMS будуть включені в майбутній пакет допомоги в сфері безпеки.

відео дня

Остаточне рішення про надання Україні ATACMS ще не ухвалено. За його словами, до того, як Україна отримає ракети, можуть пройти місяці.

Ракети ATACMS для України

Адміністрація президента США Джо Байден поки що відмовляється передавати Україні далекобійні ракети ATACMS попри прохання з боку Києва і тиск американських законодавців.

За даними New York Times, в Адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто відправляти Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

В кінці серпня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Україна, найімоврініше, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не прийнято, але досі "на столі" в Білому домі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США військова допомога Джо Байден новини України війна Росії та України ATACMS
Реклама

Головне за день

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина: диктатори готові укласти збройову угоду - Financial Times

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина: диктатори готові укласти збройову угоду - Financial Times

08:23 Світ
США можуть включити ATACMS до найближчого пакету військової допомоги Україні - ABC News

США можуть включити ATACMS до найближчого пакету військової допомоги Україні - ABC News

07:33 Світ
В Україні вдарить -3: днями країну накриють заморозки

В Україні вдарить -3: днями країну накриють заморозки

22:39 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

09:15

Знайшли у водоймі зі зв'язаними руками: в Україні загинув британець Джордан Чедвік

08:46

Без зморшок: 4 найпростіші поради по догляду за собою, які сповільнять старіння шкіри

08:40

Окупанти "ховаються" під землю: в ISW розкрили про зміни в управлінні армії РФ

08:23

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина: диктатори готові укласти збройову угоду - Financial Times

07:40

Два бабиних літа і скасування зими: астролог склав прогноз погоди на осінь-2023Відео

Захід рятуватиме Росію, бо боїться наслідків її розвалу - Юрій БогдановЗахід рятуватиме Росію, бо боїться наслідків її розвалу - Юрій Богданов
07:33

США можуть включити ATACMS до найближчого пакету військової допомоги Україні - ABC News

06:25

РФ опинилася в положенні вовка з байки Крилова "Вовк на псарні"Погляд

05:30

Як перетворитися на блондинку без шкоди для волосся: ця техніка творить чудеса

04:00

До Держдуми РФ внесли немислимий законопроект: Сотник розкрив вражаючі подробиціВідео

Реклама
02:40

"Сядуть за стіл переговорів": Сотник розповів, що війна в Україні закінчиться раптовоВідео

02:05

Чи можна їсти кожен день сало: несподівана відповідь просто вб'є наповал

08 вересня, п'ятниця
23:54

Стало відомо дуже незвичайне ім'я сина Ріанни

23:46

"Рішення ухвалено": в уряді заявили, що Україна вступить до НАТО раніше, ніж до ЄС

23:34

Сумська розповіла про особисте життя молодшої доньки

23:00

Точна копія: дочка Заворотнюк поділилася фото, де її не відрізнити від мами

22:39

В Україні вдарить -3: днями країну накриють заморозки

22:36

Зеленський не проти проведення виборів у 2024 році

22:31

"Йому постійно сниться Зеленський": Подоляк розповів, як Путін втрачає здоровий глузд

21:46

Окупанти будуть в паніці: експерт назвав 100-відсоткові сценарії звільнення Криму

21:19

Дніпро – він чи воно: Авраменко дав неочікувану відповідь

Реклама
20:46

Дівчина заморозила кефір і показала, у що він перетворився після розморожування

19:56

Благодійний фонд "Велич Життя" виконав гуманітарну місію у Торецьку - Владислав Ландар новости компании

19:54

Героїчно загинув у боях за Гостомель: У Києві попрощались з відважним рятувальником

19:38

Перші 10 танків Leopard 1 від Данії прибули в Україну

19:27

Осіння свіжість не відпускає: у яких регіонах буде найхолодніше

18:55

У ЗСУ повідомили, що РФ ймовірно запустила по Кривому Рогу ракету "Іскандер"

18:49

Чому почалася війнаПогляд

18:36

У Зеленського жорстко розкритикували ООН за підтримку путінського режиму

18:16

"Вирішили продовжувати війну": в ООН видали цинічну заяву про Україну

17:56

РФ розташувала ще одну станцію для запуску дронів у Криму: вишукують нову тактику

16:59

На Україну обрушився затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться буря

16:55

Експерт розкрив, якими ракетами РФ може атакувати Україну: чи знищить їх ППО

16:46

Що потрібно робити восени з садом: прості дії збережуть його на наступний рік

16:26

Спробуй і ти: геніальний трюк з рушником, який збереже прохолоду в спеку

16:21

"У мене був вибір": "Місіс світу" з Херсона розповіла, чому тримала за руки росіянку

16:14

Залишався на ніч: Пугачова "посватала" Галкіна своїй близькій подрузі

16:08

Вони готові на все заради любові: 3 знаки зодіаку, які зроблять для вас все

16:06

"Пригожин - герой зони": Сотник пояснив, чому ексватажок "вагнерів" приречений стати легендою в РФВідео

15:58

Вищі сили обов'язково почують: дуже сильні молитви на здійснення заповітних бажань

15:38

Як і коли прогрівати машину: ці прості способи здивують навіть досвідчених водіїв

Реклама
15:27

Жінка з Маріуполя поділилась неймовірно простим рецептом кавунового меду - бекмесом

15:17

"Хочуть скасувати усі санкції": ООН веде таємні переговори з РФ - Bild

15:17

Що зробити 10 вересня, щоб залучити багатство: прикмети та заборони дня

15:13

Окупантів РФ вибивають під Бахмутом: командир штурмовиків ЗСУ розкрив деталі

14:51

Перевірте, чи ви розумніші за 8-річну дитину, відповівши на ці елементарні запитання

14:46

Сотник розкрив, чи зможе Путін ліквідувати тих, хто стояв за ПригожинимВідео

14:35

Сильно шкодять здоров'ю: лікар сказав, для чого насправді потрібні ватяні палички

14:15

"Путін здувся, він убив Пригожина": Зеленський зробив гучну заяву

13:38

Безпекова модель для України: який найкращий варіант?Погляд

13:25

"Путін буде зачищати всіх": журналіст назвав нових кандидатів на усунення у РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти