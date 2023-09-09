США можуть включити ATACMS до найближчого пакету військової допомоги Україні - ABC News

Остаточне рішення про надання Україні ATACMS ще не ухвалено. До того, як Україна отримає ракети, можуть пройти місяці.

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ATACMS можуть включити в найближчий пакет військової допомоги Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: U. S. Army, president.gov.ua

США, ймовірно, включать в майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням. Про це пише видання ABC News з посиланням на джерела.

Один з чиновників зазначив, що ATACMS "наближаються" (до України - ред.). Однак плани щодо надання військової допомоги можуть змінюватися до офіційного оголошення.

Інший чиновник сказав, що рішення про надання ракет вже "на столі" та, ймовірно, ATACMS будуть включені в майбутній пакет допомоги в сфері безпеки.

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Остаточне рішення про надання Україні ATACMS ще не ухвалено. За його словами, до того, як Україна отримає ракети, можуть пройти місяці.

Ракети ATACMS для України

Адміністрація президента США Джо Байден поки що відмовляється передавати Україні далекобійні ракети ATACMS попри прохання з боку Києва і тиск американських законодавців.

За даними New York Times, в Адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто відправляти Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

В кінці серпня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Україна, найімоврініше, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не прийнято, але досі "на столі" в Білому домі.

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