ЗСУ дадуть ракети ATACMS і винищувачі: Світан назвав терміни завершення війни

Під президентську передвиборчу кампанію в США буде передача Україні військової техніки, не виключив Роман Світан.

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Роман Світан спрогнозував терміни закінчення війни / Колаж: Главред

Розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року, заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США. Про це він сказав в інтерв'ю Главреду.

"Здачі українських територій точно не буде: українське суспільство виступить рішуче проти будь-яких спроб залишити за Росією Крим, Донецьку і Луганську області. За таких умов США цілком можуть піти на передачу Україні ракет ATACMS і винищувачів. Але терміни закінчення бойових дій з розгромом російської армії будуть підігнані під дату проведення саміту НАТО у Вашингтоні", — не виключив він.

Експерт припускає, що на вашингтонському саміті НАТО в рамках політичної програми Білого дому має бути оголошено про розгром ЗСУ російської армії американською зброєю і про запрошення України в НАТО. При цьому прийом України в НАТО може відбутися у 2025 році, на саміті Альянсу в Нідерландах.

"В рамках такої концепції, орієнтованої на президентську передвиборчу кампанію в США, буде здійснюватися і передача Україні військової техніки, щоб ми не прискорили бойові дії і не форсували розгром армії РФ. У цій ситуації Захід дасть Путіну можливість переобратися на черговий президентський термін у 2024 році", — припустив співрозмовник Главреда.

На його думку, Захід спробує затягнути війну в Україні до президентських виборів у США.

"Так, всі наші союзники, крім, можливо, найближчих партнерів, сприяють тому, щоб війна затягнулася ще на рік – до виборів президента США", — додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана Главреду:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський розповів про терміни завершення війни. Він заявив, що"ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі і для всіх наших людей".

Нагадаємо, у Вашингтоні розкрили сценарій завершення війни. Справедливий і тривалий мир для України не передбачає поступок українських територій окупантам РФ, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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