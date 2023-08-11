Кулеба назвав, куди ЗСУ планують бити далекобійними ракетами Taurus і ATACMS

Чим більше радіус дії ракети у ЗСУ, тим коротше війна, впевнений глава МЗС України.

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Україні можуть надати ракети Taurus, не виключив Дмитро Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував перспективи отримання Україною далекобійних ракет від США та Німеччини.

Він заявив, що разом з колегами просить партнерів надати Taurus і ATACMS якомога швидше. Про це глава МЗС написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Ракети великої дальності виявилися вирішальними. Ось чому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якомога швидше", - написав він.

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За його словами, обидва типа ракет будуть використовуватися виключно всередині українських кордонів. Він зазначив, що чим більший радіус дії ракети, тим коротша війна.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Раніше повідомлялося, що Німеччина готова передати Україні ракети Taurus. Уряд Німеччини вивчає можливість передачі Україні в найближчі місяці крилатих ракет Taurus із запасів Бундесверу. На даний момент проводяться секретні переговори з представниками збройної промисловості. При цьому на програмування цілі ракети хочуть поставити обмеження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна отримає ракети Taurus і ATACMS, США і ФРН ведуть консультації. Далекобійні ракети від США та Німеччини дозволять силам оборони України завдавати ударів у глибину позицій окупантів РФ, зазначив Дмитро Кулеба.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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