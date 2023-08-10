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Україна отримає ракети Taurus і ATACMS, США і ФРН ведуть консультації - Кулеба

Андрій Ганчук
10 серпня 2023, 23:44 оновлено 10 серпня, 23:49
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Далекобійні ракети від США та Німеччини дозволять силам оборони України завдавати ударів у глибину позицій окупантів РФ, зазначив Дмитро Кулеба.
Taurus, Кулеба
Україна в підсумку отримає ракети Taurus і ATACMS, треба почекати - Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Україна у підсумку повинна отримати далекобійні ракети Taurus і ATACMS від Німеччини та США. Країни вивчають можливість передачі їх Києву, треба почекати. Ракети дозволять ЗСУ завдавати ударів вглиб позицій російських окупантів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Reuters, глава зовнішньополітичного відомства оптимістично налаштований з приводу передачі Україні далекобійних ракет Taurus і ATACMS від Берліна і Вашингтона. Потрібен лише час.

До того ж, за його словами, такі ракети дозволять бити тилових позиціях окупантів Росії.

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"Вони (США і Німеччина) наразі в процесі проведення власних розрахунків і аналізу. І ці можливості... я думаю, що вони будуть розкриті. Але для цього потрібно більше часу", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Далекобійні ракети Taurus для України

Німецьке видання Der Spiegel наприкінці травня опублікувало матеріал про те, що Україна попросила у Німеччини надпотужні крилаті ракети Taurus. Згідно з відомостями журналістів, Київ звернувся до Берліна з офіційним запитом. Також, за даними німецької преси, Зеленський раніше вже обговорив це питання з канцлером ФРН Шольцем.

Пізніше у Німеччині дали відповідь щодо передачі ракет Taurus Україні. Глава німецького оборонного відомства Борис Пісторіус заявив, що Берлін поки що обережно розглядає такий варіант, і жодних рішень ще не було ухвалено.

У ФРН закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus на початку серпня. Нагадаємо, депутат парламенту Німеччини від правлячої СДПН Андреас Шварц заявив, що контрнаступ українських сил оборони буксує, тому Києву слід передати ракети дальнього радіусу дії.

Інші новини:

Дмитро Кулеба війна Росії та України ATACMS Ракети Taurus
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