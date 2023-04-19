УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна отримає потужну військову допомогу на 325 мільйонів: що передає США

Марія Тупік
19 квітня 2023, 21:10 оновлено 19 квітня, 21:15
107
Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів
Військова допомога США Україні
Військова допомога США Україні / president.gov.ua

Білий дім сьогодні, 19 квітня, оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Як повідомляє пресслужба, Україна отримає нове озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги.

Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Зброю направлять на допомогу Україні.

відео дня

У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • системи протитанкової зброї AT-4;
  • протитанкові міни;
  • боєприпаси для розчищення перешкод;
  • більше 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • чотири машини матеріально-технічної підтримки;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • обладнання для забезпечення безпеки портів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в сфері безпеки", - підкреслюють в Пентагоні.

Військова допомога Україні

23 березня Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29. Про це повідомив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри британських танків Challenger 2, американських бронемашин Stryker і Cougar, а також німецьких бойових машин піхоти, які надійшли на баланс Десантно-штурмових військ України.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресору РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

Читайте також:

війна в Україні новини США Пентагон військова допомога війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна отримає потужну військову допомогу на 325 мільйонів: що передає США

Україна отримає потужну військову допомогу на 325 мільйонів: що передає США

21:10 Світ
"Великий" наступ росіян остаточно провалився, Путін з цим змирився - експерт

"Великий" наступ росіян остаточно провалився, Путін з цим змирився - експерт

19:46 Україна
Бив ногами в голову та зламав ніс: на Волині офіцер накинувся на військового, у нього відмовили ноги

Бив ногами в голову та зламав ніс: на Волині офіцер накинувся на військового, у нього відмовили ноги

19:23 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:39

Не встиг повернутися: Алла Пугачова виганяє Максима Галкіна

21:25

Долар по 36,6: що буде з курсом валют найближчим часомВідео

21:10

Україна отримає потужну військову допомогу на 325 мільйонів: що передає СШАВідео

20:58

"Півники закукурікали": Алієв яскраво поставив на місце знахабнілих росіянВідео

20:51

"Зеленський був у напівоточенні": аналітики встановили точне місце перебування президента в АвдіївціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:05

"Кошмар, що з ним стало": Кіркоров приголомшив росіян дикими танцями на своєму концертіВідео

19:46

"Великий" наступ росіян остаточно провалився, Путін з цим змирився - експерт

19:33

"Нам не шкода": Потап розповів кому вигідні чутки про його розлучення з КаменськихВідео

19:29

Віталій Портников. Росія змушена воювати лахміттямВідеоблоги

Реклама
19:23

Бив ногами в голову та зламав ніс: на Волині офіцер накинувся на військового, у нього відмовили ноги

19:20

Сиди, росіянине, сопи в дві дірочки і мовчиПогляд

18:55

"Панцирі не врятують": до Москви від ЗСУ може долетіти все що завгодно - військовий експертВідео

18:33

Україну підморозить новий циклон: в країну мчить останнє похолодання-синоптикВідео

18:13

Світлана Тарабарова втретє стала мамою та показала дитину

17:59

"Росія кидає свою армію в "м'ясні атаки": військовий експерт вказав на провал ПутінаВідео

17:49

"Ворог концентрує найбільшу кількість сил": Сирський розповів про динамічні бої у БахмутіВідео

17:41

"Хвалюся": 49-річна Корольова показала себе в купальнику після втечі з РосіїВідео

17:30

Як коптити сало в домашніх умовах: неймовірна хитрість, про яку мало хто здогадується

17:16

Навіщо у кишені носити імбир: гроші додому потечуть рікою

17:10

Неймовірна головоломка: знайти зайву букву за 10 секунд зможуть лише люди з високим IQВідео

Реклама
17:09

Ще 2 роки війни: міністр оборони Британії дав невтішний прогноз щодо війни в УкраїніВідео

17:08

"Все це зараз відбувається": Маляр - про контрнаступ ЗСУВідео

16:47

30 тисяч гривень військовим: у Генштабі зробили важливу заявуВідео

16:46

Худа Гросу вивалила пишний бюст на тлі американських гір

16:42

7 способів позбутися від личинок хруща і врятувати урожай картоплі

16:41

Він ще стане в нагоді: чому не можна виливати розсіл з огірківВідео

16:21

Чому 20 квітня наймістичніший день у році: прикмети і що не можна робитиВідео

16:04

Дорогоцінна річ: навіщо люди тоннами збирають пластикові кришки від пляшок і використовують повторноВідео

16:01

Газоводи і ланцюжки постачання: полковник запасу СБУ назвав слабкі місця РФ для ударів ЗСУВідео

15:54

Які знаки зодіаку зустрінуть свою любов в 2023 році: трьом пощастить вже в травні

15:50

Виріс зайвий орган: у 9-річного школяра знайшли рідкісне захворювання

15:34

Він хворий: Роднянський охарактеризував Корчевникова

15:30

"Наша головна мета - зруйнувати монополію чиновників", - народний депутат Олена Шуляк

15:15

Не найкращий варіант для жінок у віці: 4 відтінки волосся, які сильно старять жінокВідео

15:08

"Показувати нічого, в Кремлі бояться": експерт пояснив, чому в РФ масово скасовують паради до 9 травняВідео

15:03

Його знають тільки одиниці: царський рецепт дивовижної закуски з сала за 100 гривеньВідео

14:59

Колишня дружина Остапчука відреагувала на його нові стосункиВідео

14:57

Фанатки в чергу: соліст Imagine Dragons розлучився з дружиноюВідео

14:56

Як очистити згорілий емальований чайник: 2 перевірених способа

14:51

Китай схвалив ідею Макрона щодо перемовин України з РосієюВідео

Реклама
14:38

Favbet та ФК "Металіст передали позашляховик батальйону "Дике Поле" реклама

14:28

Небо стає більш безпечним: в Україну прибули ЗРК Patriot - РезніковВідео

14:25

Як дізнатися найбільший людський страх за знаком зодіаку: для кожного своя відповідьВідео

14:20

Навіщо смажити господарське мило на сковороді: приголомшливий фокус від хитрих господинь

14:02

"Мовляв зник/втік/помер": у Винника прокоментували чутки про жахливу хворобу співакаВідео

13:33

Україна отримала від Німеччини другу систему ППО Iris-T – SpiegelВідео

13:23

Гороскоп на завтра 20 квітня 2023: Козерогам - капризи, Рибам - вибух емоційВідео

13:19

Головоломка, яка "підкориться" лише геніям: потрібно знайти заховану зубну щітку за 7 секунд

13:16

"Що за зомбі на фото": докладне селфі Алли Пугачової налякало мережу

13:12

Пропонував "перемовини" і "здачу Криму": президент Бразилії засудив напад РФ на УкраїнуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти