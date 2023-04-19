Україна отримає потужну військову допомогу на 325 мільйонів: що передає США

Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів

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Військова допомога США Україні / president.gov.ua

Білий дім сьогодні, 19 квітня, оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Як повідомляє пресслужба, Україна отримає нове озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги.

Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Зброю направлять на допомогу Україні.

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У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

системи протитанкової зброї AT-4;

протитанкові міни;

боєприпаси для розчищення перешкод;

більше 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

чотири машини матеріально-технічної підтримки;

високоточні авіаційні боєприпаси;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

обладнання для забезпечення безпеки портів;

запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в сфері безпеки", - підкреслюють в Пентагоні.

Військова допомога Україні

23 березня Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29. Про це повідомив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри британських танків Challenger 2, американських бронемашин Stryker і Cougar, а також німецьких бойових машин піхоти, які надійшли на баланс Десантно-штурмових військ України.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресору РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

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