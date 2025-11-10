Рус
Державна допомога до 4500 грн - хто отримає виплати вже в листопаді

Інна Ковенько
10 листопада 2025, 18:31
До програми зможе долучитися ще більше родин з низькими доходами.
Коротко про головне:

  • Восени в Україні розширили програму базової соціальної допомоги
  • Залишили лише один вид допомоги
  • Подати заяву можна через Пенсійний фонд або застосунок "Дія"

В Україні стартує другий етап пілотного проєкту щодо забезпечення базовою соціальною підтримкою громадян. До програми зможе долучитися ще більше родин з низькими доходами, які відповідатимуть критеріям.

Перелік категорій отримувачів розширили - отримати допомогу зможе більше родин з низьким доходом, зокрема й ті, які раніше не отримували соцдопомогу. Про це повідомляє Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності.

Замість отримання кількох різних виплат родині надаватимуть єдину базову, розраховану на кожного члена сім'ї. Експериментальна програма стартувала ще в липні 2025 року, проте тоді охопила обмежене коло громадян.

На базову допомогу зможуть розраховувати ті, у кого:

  • усі працездатні члени працюють, навчаються або зареєстровані в центрі зайнятості понад 3 місяці;
  • жоден з родини за останній рік не здійснював великих покупок на понад 100 тисяч гривень;
  • у родини немає другої квартири чи будинку (крім спадкового або на окупованій території);
  • на банківських рахунках менше 100 тисяч гривень;
  • в сім’ї лише один автомобіль віком до 15 років (крім транспорту для осіб з інвалідністю/знищеного під час війни).

Як розраховується допомога

Базова допомога становить 4500 грн. Вона множиться на кількість членів родини, а потім від цієї суми віднімають середній дохід родини.

  • 100% - для першого члена сім'ї (заявника);
  • 100% - для кожної дитини віком до 18 років, а також для людей з інвалідністю I або II групи;
  • 70% - для кожного наступного члена сім'ї.

Для тих, хто має право на пенсію за віком або досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу, розмір допомоги розраховується пропорційно стажу:

  • менше 10 років - 53%;
  • від 10 до 20 років - 62%;
  • від 20 до 30 років - 70%;
  • 30 років і більше - 88%.

Як оформити грошову допомогу

Заяву подає один із членів родини, але підписують усі повнолітні. Звернутися можна особисто до сервісного центру ПФУ.

Також оформити допомогу можна дистанційно, втім, лише для деяких категорій:

  • малозабезпечені родини;
  • самотні матері;
  • багатодітні родини.

Для цього потрібна ID-картка або закордонний паспорт, а також податковий номер. Базову допомогу призначатимуть на шість місяців і автоматично продовжуватимуть на весь термін дії експерименту - до двох років.

Яу повідомляв раніше Главред, у грудні в Україні стартує програма "Зимової підтримки", яка передбачає виплати від 1 000 до 6 500 гривень для громадян на різні потреби. По 1 000 грн допомоги можуть отримати всі громадяни України, повнолітні і неповнолітні. Допомогу у розмірі 6500 гривень можуть отримати вразливі групи населення.

Ці кошти дозволено витрачати на оплату комунальних послуг, придбання ліків і медичних послуг, оплату освіти, транспортні послуги, благодійність, включно з донатами на ЗСУ. Використати отримані кошти можна до кінця 2025 року.

Крім цього, Зеленський анонсував запуск спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців - "УЗ-3000". У межах програми кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

