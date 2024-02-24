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Україна зараз ближче до НАТО , ніж будь-коли раніше - Столтенберг

Анна Ярославська
24 лютого 2024, 13:26
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ країни до НАТО - це питання часу.
Єнс Столтенберг, НАТО
Єнс Столтенберг заявив, що членство України в НАТО - це питання часу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зараз ближче до Північноатлантичного альянсу, ніж будь-коли раніше. Вступ країни до НАТО - це питання часу. Про це Столтенберг заявив під час звернення до українців в ефірі телемарафону.

"Президент Путін почав цю війну, тому що хотів закрити двері НАТО і відібрати в України право вибирати власний шлях. Але він домігся абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше", - сказав Столтенберг.

"Україна вступить до НАТО, це не питання "якщо", а питання "коли", - додав генсек Альянсу.

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Столтенберг додав, що Альянс продовжить підтримувати Україну заради "вашої та нашої безпеки".

Вступ України до НАТО

У 2024 році не варто очікувати, що Україні запропонують стати членом НАТО. Це питання буде обговорюватися вже після війни. В даний час головним пріоритетом є надання допомоги для забезпечення безпеки країни, а не формальне запрошення в НАТО. Про це заявив представник Державного департаменту США Даніел Сайзек.

Посол Сполучених Штатів Америки в Північноатлантичному альянсі Джуліанна Сміт також заявила, що Україну можуть не запросити вступити до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Тим часом в Європі заговорили про створення альтернативи НАТО. Причиною стали скандальні заяви ексглави Білого дому Дональда Трампа про Альянс.

Ризик війни РФ і НАТО

Агресор Росія може раптово напасти на країни НАТО, потрібно готуватися до подібного розвитку подій, а не чекати аналога Перл-Харбора. Німеччина повинна поставити Україні далекобійні ракети Taurus, щоб ЗСУ отримали перевагу над окупантами. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що Росія може здійснити напад на якусь із країн Північноатлантичного альянсу, найбільший ризик є для Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Румунії. Крім цього, в зоні ризику також знаходиться Молдова.

Раніше віце-президент Європарламенту і провідний кандидат німецьких соціал-демократів на майбутніх європейських виборах Катаріна Барлі вважає, що Європі не варто покладатися на захист США, а створювати власну армію і замислитися над створенням власної ядерної зброї.

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війна в Україні НАТО Йенс Столтенберг новини України
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