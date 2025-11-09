"Цей день настав" Вакарчук зробив неочікувану заяву про "Холостяк"

Відомий співак здивував фанатів заявою про шоу "Холостяк".

Святослав Вакарчук заговорив про "Холостяк" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

Відомий український співак і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно розкрив таємницю свого особистого життя та показав дружину і дітей, несподівано заговорив про шоу "Холостяк". У своєму Instagram він опублікував кадр із реаліті та розповів, як воно вплинуло на його життя.

Як зізнався Вакарчук, меми про капелюх із "Холостяка" ледь не зіпсували прем’єру фільму "Океан Ельзи. Спостереження шторму".

Святослав Вакарчук - Океан Ельзи / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

"Цей день настав. Ніколи не думав, що писатиму пост про "Холостяка", але ось пишу", — заінтригував прихильників Святослав.

Співак виклав у Stories свою фотографію у капелюсі, який нагадав глядачам образ учасниці реаліті. Це був фрагмент інтерв'ю фронтмену "Океану Ельзи", записаного приблизно у 2001 році. Святослав жартома зазначив, що попри реакцію залу, аксесуар йому досі подобається.

Святослав Вакарчук у капелюсі / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

"Чомусь у будь-якому залі - у Львові чи в Києві - на цьому моменті весь зал починав сміятися. Спочатку я думав, що він просто кринжево виглядає. Я з цим, по-перше, не згоден - мені подобається капелюх. А потім мені пояснили, що справа зовсім не в цьому. І на фото, яке ви бачите, є пояснення. Ну що ж, довгі щупальця "Холостяка" дотягнулися і до мене", — посміявся над співпадінням Вакарчук.

Раніше Главред повідомляв, що відомий український співак та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше офіційно розповів про своє особисте життя у фільмі "Океан Ельзи: Спостереження шторму", прем'єра якого відбудеться 6 листопада. Артист показав кадри з дружиною та дітьми.

Також відомий шоумен Григорій Решетник відповів у Threads на критику своєї роботи у романтичному реаліті "Холостяк". Блогер-пліткар Богдан Беспалов висловив думку, що Григорій віддав цьому проєкту все, що міг, і натякнув, що настав час змінити ведучого.

Про персону: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

