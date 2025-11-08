Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 9 листопада

Де температура повітря опуститься до +2 градусів

Де буде сильний туман та дощі

Погода в Україні 9 листопада буде прохолодно та дощитиме. У багатьох областях буде туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на Лівобережжі, Прикарпатті та у Карпатах. Там оголосили І рівень небезпечності через сильний туман - 200-500 м.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 9 листопада в Україні буде волога погода. Синоптики прогнозують дощі у західних, північних та Одеській областях. Температура повітря вдень підвищиться до 12-16 градусів тепла. На заході та півночі буде холодніше - 7-12 градусів тепла. Вночі температура повітря опуститься до 2-8 градусів тепла.

11 листопада Україну атакує ще більше похолодання. На заході та півночі вдень температура повітря опуститься до 6-9 градусів тепла та литимуть дощі.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 9 листопада

В Україні 9 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ на Закарпатті, Прикарпатті, Правобережжі та в Одеській області. На Лівобережжі, у Карпатах та на Прикарпатті буде туман. Вітер буде південний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 2-7°, на півдні до 10° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 9 листопада в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+16 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / фото: meteoprog

Погода 9 листопада у Києві

У Києві 9 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики цей день прогнозують невеликий дощ. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°;у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / фото: meteoprog

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні 4 листопада буде вже прохолодно. Водночас у деяких областях затримається тепло.

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що з 6 листопада очікується нове потепління, а за ним - сильне похолодання, з мінусовими температурами.

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

