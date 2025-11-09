Рус
РФ пригальмувала під Покровськом: аналітики сказали, чим небезпечна загадкова пауза

Маріна Фурман
9 листопада 2025, 10:03
Наразі ворог розширює логістику і перекидає підкріплення на цей напрямок фронту.
ВСУ, Покровск
Аналітики розповіли, що відбувається в Покровську / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, deepstate

Головне:

  • Росіяни зменшили активність у Покровську
  • Ворог перекидає підкріплення на цей напрямок

Наступ російських окупантів на Покровському напрямку сповільнився, однак це, найімовірніше, не триватиме довго. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики не виключають, що наступ загарбників поновиться найближчими днями, оскільки ворог розширює логістику і перекидає підкріплення на цей напрямок фронту.

Опубліковані геолокаційні кадри свідчать про те, що російські окупанти нещодавно просунулися до північної частини Мирнограда, що є незначним досягненням ворога порівняно з їхніми здобутками за останні дні.

У суботу, 8 листопада, представник 7-го корпусу швидкого реагування повітряно-десантних військ України Сергій Окішев заявив, що російські загарбники не прагнуть закріпитися в самому Покровську, а продовжують спроби прорватися через місто до його північної околиці.

Він зазначив, що українським бійцям частково вдалося відновити свою логістику на північ від Покровська і доправити боєприпаси до міста.

Тим часом український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська створили міцну оборону в районі Разіна і намагаються спрямувати підкріплення в бік Затишка (на північний схід від Покровська) і Красного Лиману, а також спрямовують групи в бік Красного Лиману.

"Найближчими днями російські війська, ймовірно, збільшать темп наступальних операцій у напрямку Покровська, оскільки продовжують укріплювати оборону і логістику в місті", - підкреслюють аналітики.

Чим обернеться втрата Покровська для України

Журналісти CNN повідомили, якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим міським районом, захопленим російськими військами з моменту захоплення Бахмута в травні 2023 року.

Покроськ є вузлом автомобільних і залізничних шляхів, і його захоплення наблизить російські війська до більших міст Краматорська і Костянтинівки в промисловому поясі Донецька.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в Покровську - новини за темою

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації. Оборона цих двох міст триває.

Нещодавно Главред писав, що за даними Володимира Зеленського, Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, аби просувати у світі наратив про нібито здатність окупувати весь Донбас.

При цьому Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів у Покровську. Українські бійці стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні Покровськ Інститут вивчення війни





