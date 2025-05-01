Україна та США вже підписали угоду про співпрацю в сфері природних ресурсів

Угода відкриває можливості для американських компаній працювати на українському ресурсному ринку

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Документ передбачає спільні проєкти у видобутку ресурсів / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Читайте в материале:

Як працюватиме фонд і хто ухвалює рішення

Які гарантії отримує Україна за угодою

Чому документ важливий для довгострокової відбудови

Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу", — зазначено у повідомленні. відео дня

Що передбачає угода

Контроль залишається за Україною. Усі природні ресурси на території України та в її територіальних водах залишаються у власності держави. Право на видобуток надр, включаючи критичні матеріали, нафта й газ, визначає виключно Україна.

Фонд засновується на паритетних умовах. Структура власності — 50/50. Жодна сторона не має переважного голосу: управління здійснюватиметься спільно, що гарантує рівноправне партнерство.

Збереження державної власності. Приватизація або управління державними компаніями, такими як "Укрнафта" чи "Енергоатом", не передбачаються. Вони залишаються у власності держави.

Без боргового навантаження. Угода не містить положень про боргові зобов’язання України перед США. Співпраця передбачає взаємовигідне економічне зростання обох країн.

Відповідність законодавству. Документ не суперечить Конституції України чи її міжнародним зобов’язанням, зокрема євроінтеграційному курсу. Його має ратифікувати Верховна Рада, а законодавчі зміни будуть точковими — лише до Бюджетного кодексу.

Джерела наповнення Фонду. 50% доходів від нових ліцензій у галузі видобутку нафти, газу та критичних матеріалів, що надійдуть до бюджету після створення Фонду, спрямовуватимуться до нього. Ресурси від вже чинних проєктів не враховуються.

Інвестиції без податків. Внески та доходи Фонду не оподатковуються ні в Україні, ні в США — це стимулює максимальний ефект від інвестування.

Спільне ухвалення рішень. Україна та США разом визначатимуть, у які саме проєкти спрямовуватимуться кошти — йдеться про видобуток, інфраструктуру та переробку ресурсів. При цьому Фонд може інвестувати виключно в Україну.

Перші 10 років — без розподілу прибутків. На початковому етапі всі доходи Фонду спрямовуватимуться виключно на інвестиції та відбудову України.

Технологічна підтримка. Через агентство DFC уряд США допоможе залучати не лише кошти, а й новітні технології та інновації з інших країн-партнерів, включаючи.

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