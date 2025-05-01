Україна та США вже підписали угоду про співпрацю в сфері природних ресурсів

Угода відкриває можливості для американських компаній працювати на українському ресурсному ринку
Читайте в материале:
- Як працюватиме фонд і хто ухвалює рішення
- Які гарантії отримує Україна за угодою
- Чому документ важливий для довгострокової відбудови
Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook міністерка економіки Юлія Свириденко.
"Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу", — зазначено у повідомленні.відео дня
Що передбачає угода
- Контроль залишається за Україною. Усі природні ресурси на території України та в її територіальних водах залишаються у власності держави. Право на видобуток надр, включаючи критичні матеріали, нафта й газ, визначає виключно Україна.
- Фонд засновується на паритетних умовах. Структура власності — 50/50. Жодна сторона не має переважного голосу: управління здійснюватиметься спільно, що гарантує рівноправне партнерство.
- Збереження державної власності. Приватизація або управління державними компаніями, такими як "Укрнафта" чи "Енергоатом", не передбачаються. Вони залишаються у власності держави.
- Без боргового навантаження. Угода не містить положень про боргові зобов’язання України перед США. Співпраця передбачає взаємовигідне економічне зростання обох країн.
- Відповідність законодавству. Документ не суперечить Конституції України чи її міжнародним зобов’язанням, зокрема євроінтеграційному курсу. Його має ратифікувати Верховна Рада, а законодавчі зміни будуть точковими — лише до Бюджетного кодексу.
- Джерела наповнення Фонду. 50% доходів від нових ліцензій у галузі видобутку нафти, газу та критичних матеріалів, що надійдуть до бюджету після створення Фонду, спрямовуватимуться до нього. Ресурси від вже чинних проєктів не враховуються.
- Інвестиції без податків. Внески та доходи Фонду не оподатковуються ні в Україні, ні в США — це стимулює максимальний ефект від інвестування.
- Спільне ухвалення рішень. Україна та США разом визначатимуть, у які саме проєкти спрямовуватимуться кошти — йдеться про видобуток, інфраструктуру та переробку ресурсів. При цьому Фонд може інвестувати виключно в Україну.
- Перші 10 років — без розподілу прибутків. На початковому етапі всі доходи Фонду спрямовуватимуться виключно на інвестиції та відбудову України.
- Технологічна підтримка. Через агентство DFC уряд США допоможе залучати не лише кошти, а й новітні технології та інновації з інших країн-партнерів, включаючи.
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